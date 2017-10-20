إردوغان يطالب G8 النامية بالتعامل بالعملات المحلية

ويضغط إردوغان من أجل زيادة التجارة بالعملة المحلية لتجنب المزيد من

التراجع في الليرة التركية التي انخفضت بنحو 4% مقابل الدولار هذا العام بعد

أن سجلت تراجعًا في خانة العشرات خلال العامين الماضيين.