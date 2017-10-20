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اقتصاد وأسواق
إردوغان يطالب G8 النامية بالتعامل بالعملات المحلية
الجمعة 20 أكتوبر 2017 09:14 م
أردوغان 556
أخر الأخبار
أردوغان 6699
خالد بدر الدين
طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، مجموعة الدول الثماني
النامية G8 بتنفيذ التعاملات التجارية مع بعضها البعض بالعملات المحلية؛
لتخفيف ضغوط العملة الناتجة عن تنفيذ تلك التعاملات بالدولار.
يذكر أن منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي تضم
بنجلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا.
وأكد إردوغان، خلال قمة للدول الثماني النامية في اسطنبول، أنه إذا تم استخدام
العملات المحلية للتجارة داخل الدول الثماني النامية، فإن عملاتها ستتخلص من
ضغوط سوق الصرف الأجنبي والدولار وأن التجارة بالعملات الوطنية والمحلية
ستستفيد منها البلاد.
ويضغط إردوغان من أجل زيادة التجارة بالعملة المحلية لتجنب المزيد من
التراجع في الليرة التركية التي انخفضت بنحو 4% مقابل الدولار هذا العام بعد
أن سجلت تراجعًا في خانة العشرات خلال العامين الماضيين.
واتفق البنكان المركزيان في تركيا وإيران رسميًّا بالفعل على التجارة بالعملة
المحلية للبلدين، في تحرك سيساعد بتقليص تكلفة صرف العملة وتحويلها
للتجار.
وتعزز مثل تلك الاتفاقات جهود إيران للالتفاف على عقوبات أمريكية من جانب
واحد ما زالت سارية رغم رفع العقوبات المالية الدولية عن طهران
العام الماضي، وما زال محظورًا على البنوك الأمريكية التعامل مع طهران.
وتواجه البنوك الأوروبية أيضًا مشكلات كبيرة، خصوصًا مع قواعد تحظر تنفيذ
تعاملات بالدولار مع إيران عبر النظام المالي الأمريكي، والدولار هو العملة
الرئيسية في التعاملات التجارية حول العالم.
تركيا
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