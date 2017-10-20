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سيـــاســة
أعضاء بالحزب الحاكم تآمروا للإطاحة برئيس الصين
الجمعة 20 أكتوبر 2017 08:28 م
الرئيس الصيني شي جينبينغ
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الرئيس الصيني شي جينبينغ
بي بي سي
زعم مسئول صيني رفيع أن أعضاء كبار في الحزب الشيوعي الصيني تآمروا للإطاحة بالرئيس الصيني شي جينبينغ. وتعرّض هؤلاء الأعضاء للاعتقال والسجن في إطار حملات موسعة ضد الفساد.
لكن مراقبين سياسيين قالوا إن حملات الفساد استخدمت ذريعة للقيام بعملية تطهير سياسي استهدفت معارضي الرئيس الصيني. وأشاروا إلى أن هذا الصراع على السلطة يتعارض مع الصورة التي يحاول الحزب الشيوعي الصيني أن يخلقها في أذهان أعضائه والجمهور الأوسع.
وقال مراسل بي بي سي مايكل بريستاو، إن صراعًا حادًّا على السلطة داخل الحزب الشيوعي الصيني تدور رحاه رغم صورة الوحدة التي يحاول المسئولون رسمها داخل الحزب.
وأكد رئيس لجنة تنظيم حركة الأسهم في الصين ليو شيو، أمس الخميس، أن ستة من كبار المسؤولين اتسموا بالطمع والفساد الشديدين.
وأضاف أن "هؤلاء تآمروا من أجل اغتصاب قيادة الحزب الشيوعي واغتصاب سلطة الدولة".
وتابع ليو، أمام لجنة تنظيم أعمال الحزب الشيوعي الصيني في بكين، أن "هذه الحالات صادمة بالتأكيد". وأضاف أن "شي عالج هذه المشكلات، وأبعد خطرًا كبيرًا ومخفيًّا كان يحدق بالحزب والدولة".
كان الرئيس الصيني قد شن حملة واسعة النطاق على الفساد بعد تسلمه السلطة عام 2012. لكن البعض حذر من وجود دوافع سياسية وراء الحملة، وقالوا إن استراتيجية إطار محاربة الفساد ساعدت الرئيس على إحكام قبضته على مقاليد الأمور.
ونفى الرئيس الصيني سابقًا "الصراع على السلطة" داخل أروقة الحزب الشيوعي.
الصين
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