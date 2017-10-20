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سيـــاســة
العلاقة بين إغراق المدمرة إيلات وعيد القوات البحرية
الجمعة 20 أكتوبر 2017 06:18 م
عيد القوات البحرية المصرية
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عيد القوات البحرية المصرية
بدور إبراهيم
قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن اختيار يوم 21 أكتوبر عيدًا للقوات البحرية المصرية، جاء احتفالًا بالحدث التاريخى الخاص بإغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات.
وأشار إلى أنه فى يوم 21 أكتوبر عام 1967 صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى قيادة القوات البحرية بتنفيذ هجمة على أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية فى هذا الوقت، وهى المدمرة (إيلات) التى اخترقت المياه الإقليمية المصرية، كنوع من إظهار فرض السيطرة الإسرائيلية على مسرح العمليات البحرى، وعلى الفور صدرت الأوامر بمغادرة 2 لنش صواريخ للتعامل مع المدمرة (إيلات)، ونجحت فى إغراقها بإستخدام الصواريخ البحرية سطح / سطح ولأول مرة فى تاريخ بحريات العالم تنجح وحدة بحرية صغيرة الحجم من تدمير وحدات بحرية كبيرة الحجم مثل المدمرات/الفرقاطات، ما أدى إلى تغيير فى الفكر الإستراتيجى العالمى.
وتابع: "البحرية المصرية نفذت ذلك الإنجاز بعد حرب 1967 بحوالى 3 أشهر، وكانت من أعنف الأزمات التى عصفت بمصر بل والعالم العربى خلال تاريخنا الحديث، وكانت هذه الفترة مليئة بالأحزان واليأس وكان لابد من القيام بعمل بطولى يرفع الروح المعنوية للقوات المسلحة، ويعيد الثقة للشعب فى قواته المسلحة".
وأوضح أن إغراق المدمرة إيلات يعتبر من أهم التطورات فى مجال الحرب البحرية الحديثة التى حدثت خلال النصف الأخير من القرن العشرين، فقد كانت هذه العملية هى الأولى من نوعها فى التاريخ لإستخدام الصواريخ سطح/سطح فى الحرب البحرية، ونتج عن نجاح إستخدام هذه الصواريخ تغييراً شاملاً لمفاهيم التكتيك البحرى فى العالم بأثره.
القوات المسلحة
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