القوات البحرية: أجرينا تطويرًا شاملًا بقطاعى رأس التين وأبي قير

القوات البحرية المصرية

بدور إبراهيم



قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن القوات أجرت تطويرًا شاملًا بقطاعى رأس التين وأبى قير، وانضمت للبحرية خلال الفترة السابقة العديد من الوحدات، مثل حاملتى المروحيات طراز ميسترال، والفرقاطة الحديثة طراز (فريم)، ولنش الصواريخ طراز (مولينيا)، واللنشات الصواريخ طراز سليمان عزت، وأخيراً الغواصتين طراز 209/1400، والفرقاطة طراز جوويند، والقرويطة طراز بوهانج.



وأضاف أنه تم إعادة تنظيم القوات البحرية فى أسطولين، هما الأسطول الشمالى والجنوبى، ما استلزم إعادة تحديث وتطوير البنية التحتية من ( منشآت - أرصفة - وورش ) لتتواكب مع هذا التطوير.



وأشار إلى أن الاهتمام بإعادة تنظيم التمركزات للألوية والتشكيلات البحرية، طبقاً للتنظيم الجديد ووزيادة عدد المنشآت والأرصفة البحرية داخل قطاعى رأس التين وأبى قير.



وأوضح أن انضمام الوحدات الجديدة كسجم الفاتح وشباب مصر، وهى وحدات ذات الإمكانيات العالية لها أثر كبير فى زيادة القدرات القتالية للقوات البحرية التى تمكنها من تأمين كافة الأهداف الحيوية والاقتصادية، وهى أحد المهام الرئيسية للقوات البحرية المصرية، فى ظل تنامى اكتشافات البترول/ الغاز داخل المياه الاقتصادية الخالصة لمصر، ولمسافات تصل إلى 100 ميل بحرى من الساحل المصرى، بما يتطلب وجود وحدات لها القدرة على الإبحار لمسافات بعيدة وتحمل حالات البحر المختلفة لتأمين هذه الاكتشافات.



ولفت إلى أن الغواصات من طراز (209/1400) تعد من أحدث الغواصات التقليدية على مستوى العالم، وحرصت القوات المسلحة على تطوير قدراتها العسكرية فى كافة الأفرع والتخصصات، وإدخال أحدث النظم القتالية والفنية لتكون قادرة على تنفيذ كافة المهام الإستراتيجية داخل/خارج الجمهورية.



وأكد أن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على أن تشمل إستراتيجية تطوير التسليح لكافة أفرع القوات المسلحة على تنوع مصادر السلاح من كافة الدول بما يتيح لمصر الحصول على وحدات ذات إمكانيات وقدرات قتالية عالية لها القدرة على تنفيذ كافة المهام العملياتية، للحفاظ على أمن وإستقرار وحماية الأمن القومى المصرى، كما أن عملية الإحلال والتجديد للوحدات البحرية، تخضع لعدة معايير منها التهديدات الحالية والمستقبلية، التوازن العسكرى مع دول الجوار، التطور العلمى والتكنولوجى فى مجال التسليح، والقدرات الاقتصادية للدولة لتوفير التمويل المادى اللازم لعملية التطوير، ويتم الإحلال والتجديد على فترات زمنية وطبقاً للإستراتيجية العامة للقوات المسلحة فى تطوير وتحديث الأفرع الرئيسية.