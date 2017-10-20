إيجاس تطرح مناقصة لشراء 12 شحنة غاز مسال

رويترز

قالت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر تجارية لها، اليوم، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) طرحت مناقصة لشراء 12 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في الربع الأول من 2018، مشيرة إلى أن الموعد النهائي لتقديم العروض 29 أكتوبر.

وتريد إيجاس جلب 9 من الشحنات عبر مرفأي الاستيراد العائمين اللذين تملكهما مصر، وثلاث شحنات عبر مرفأ أردني.

وسبق أن استوردت إيجاس الغاز المسال عبر المنشأة الأردنية، حيث يعاد تغييز الشحنات وضخها عبر خطوط الأنابيب إلى مصر.







