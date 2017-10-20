انقطاع مياه الشرب عن مناطق بالقاهرة 18 ساعة.. غدًا

محطة المياه

المال - خاص



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن ميدان المظلات ومتفرعاته وضعف المياه بشارع أحمد حلمي ومتفرعاته، وذلك لمدة 18 ساعة ابتداءً من الساعة 9 صباح غد السبت وحتى 4 فجر الأحد.



وأوضحت الشركة أن ذلك لقيام الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى بتحويل مسار خط المياه قطر 1000مم ضمن مشروع تحويلات مرافق محور روض الفرج، بمنطقة ترعة الإسماعيلية بالشارع الموازى لكوبرى المظلات والمؤدى لشارع تفتيش الرى.



وتهيب الشركة بالمواطنين أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.