ترحيب إسرائيلي بوصول مبعوث ترامب إلي القاهرة

مبعوث ترامب

عادل عبدالجواد



وصل مبعوث الرئيس الأمريكي لشئون المفاوضات الدولية "جيسون جرينبلات" إلى مصر، اليوم الخميس، في إطار جولته بدول منطقة الشرق الأوسط لتفعيل عملية السلام بين الفلسطينين والاسرائيلين خلال الأيام المقبلة على ضوء الجهود المصرية الناجحة لتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.



ومن جانبه رحب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالزيارة آملا باعتراف الفلسطينيين بإسرائيل، على حد قوله.



وذكرت القناة 20 الإسرائيلية أن مستشار الرئيس ترامب سيحاول صياغة حل يرضي مطالب إسرائيل وسيتيح استمرار الاتصالات للمفاوضات بين الجانبين حينما يلتقي بكبار المسؤولين في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشارت القناة الإسرائيلية إلي أن ترامب لا يزال عازما على المضي قدما في الطريقة الدبلوماسية، وبالتالي سيحاول مستشاره حاليا التوصل إلى حل سيوفر للإسرائيلين بدء المفاوضات من جديد، متوقعة أن يتم طرح بعض الاقتراحات الليلة وغدا في القاهرة.



بينما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية عن مسؤول كبيرفي البيت الابيض قوله ان الولايات المتحدة تراقب عن كثب جهود المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، وهى على اتصال مباشر بمصر والسلطة الفلسطينية واسرائيل.



وأضافت الصحيفة أن المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط جيسون جرينبلات توجه الى مصر ليجتمع بكبار المسؤولين حول المصالحة الفلسطينية.



ويناقش معهم شروط الإدارة الامريكية للاعتراف باتفاق المصالحة الفلسطينية الداخلية حتى يمكن المساعدة فى تعزيز السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. حسبما ذكرت الصحيفة.





