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الإسكندرية
رئيس الوزراء يتابع مشروع ترعة المحمودية
الخميس 19 أكتوبر 2017 09:03 م
رئيس الوزراء في الاسكندرية
أخر الأخبار
رئيس الوزراء في الاسكندرية
في ختام جولته بالإسكندرية
خاص
عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في ختام جولته في محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، اجتماعا بمقر الديوان العام لمتابعة الدراسات الفنية الخاصة بمشروع تطوير محور ترعة المحمودية.
حضر الاجتماع وزراء الاسكان، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، والنقل، ومحافظ الاسكندرية، والقيادات التتفيذية بالمحافظة التي شملت رئيس جامعة الاسكندرية، ورئيس الشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية.
وتناول الاجتماع عرضا تقديميا تضمن الدراسات الفنية والمائية والمرورية للترعة، فضلا عن التحديات التي تواجه التنفيذ.
ووجه رئيس الوزراء باستكمال الدراسات الفنية المطلوبة للمشروع مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم إبدائها خلال الاجتماع خاصة وان المشروع يعد احد المشاريع الطموحة التي تستهدف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
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