أسعار الذهب تواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل 633 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بنهاية التعاملات المسائية ارتفاعًا بنحو 2 جنيه للجرام، وذلك على إثر تحرك سعر الأوقية عالميًّا للصعود.





قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع بنحو 2 جنيه ليسجل 633 جنيهًا للجرام، مقابل 631 جنيهًا أمس.