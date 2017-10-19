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سيــارات

أوبل إنسيجنيا وهيونداي سوناتا.. وجهان لعملة واحدة

أوبل إنسيجنيا
أوبل إنسيجنيا
أوبل إنسيجنيا

المال- خاص


أظهرت المقارنة بين السيارتين أوبل إنسيجنيا هاي لاين وهيونداي سوناتا A/T GL تشابهًا في السعر، إذ تباعان بـ530 ألف جنيه، كما تقاربت مواصفات السيارتين إلى حد كبير؛ باستثناءات محدودة.

ويوضح الجدول التالي أهم أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين:

المواصفات

أوبل إنسيجنيا  A/T H/L

هيونداي سوناتا  A/T GL

الوكيل

المنصور للسيارات

جي بي أوتو غبور

السعر الرسمي بالألف جنيه

530

530

سعة المحرك

1600

1600

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

6

7

النمط

سيدان

سيدان

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

170

180

عزم المحرك

260

270

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

4

4

سعة خزان الوقود (لتر)

70

70

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100كم)

6.6

13.4

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

السرعة القصوى

210

229

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

18

16

فوانيس ضباب أمامية

 يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

يوجد

يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

لا يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الذكي لركن السيارة

لا يوجد

يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة 

MP3/DVD

MP3/DVD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء خلفي

يوجد

يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

يوجد

لا يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

يوجد

يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

يوجد

يوجد

ناقل حركة من الجلد

لا يوجد

يوجد

عجلة القيادة من الجلد

لا يوجد

 يوجد

إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

لا يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الأمامية

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الخلفية

يوجد

يوجد

صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

حامل أكواب خلفي

يوجد

يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

مسند يد خلفي

يوجد

يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

يوجد

يوجد

مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار

يوجد




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