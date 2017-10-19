أوبل إنسيجنيا وهيونداي سوناتا.. وجهان لعملة واحدة

أظهرت المقارنة بين السيارتين أوبل إنسيجنيا هاي لاين وهيونداي سوناتا A/T GL تشابهًا في السعر، إذ تباعان بـ530 ألف جنيه، كما تقاربت مواصفات السيارتين إلى حد كبير؛ باستثناءات محدودة.





ويوضح الجدول التالي أهم أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين:





المواصفات أوبل إنسيجنيا A/T H/L هيونداي سوناتا A/T GL الوكيل المنصور للسيارات جي بي أوتو غبور السعر الرسمي بالألف جنيه 530 530 سعة المحرك 1600 1600 ناقل الحركة أوتوماتيك أوتوماتيك عدد السرعات 6 7 النمط سيدان سيدان عدد الاسطوانات 4 4 قوة المحرك 170 180 عزم المحرك 260 270 نوع الجر أمامي أمامي عدد المقاعد 5 5 عدد الأبواب 4 4 سعة خزان الوقود (لتر) 70 70 متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100كم) 6.6 13.4 نوع الوقود الذي ينصح به 92 92 السرعة القصوى 210 229 الوسائد الهوائية للسائق يوجد يوجد الوسائد الهوائية للراكب الأمامي يوجد يوجد نظام الفرامل ABS يوجد يوجد توزيع إلكتروني للفرامل يوجد يوجد برنامج التوازن الإلكتروني يوجد يوجد نظام تنبيه ضد السرقة لا يوجد لا يوجد نظام إيموبليزر ضد السرقة يوجد يوجد مقاس الجنوط 18 16 فوانيس ضباب أمامية يوجد يوجد فوانيس ضباب خلفية يوجد لا يوجد مساحات خلفية لا يوجد لا يوجد مرايات جانبية كهربائية يوجد يوجد طي المرايا الجانبية كهربائيًا يوجد يوجد إشارات بالمرايا الجانبية لا يوجد يوجد إضاءة المصابيح زنون لا يوجد لا يوجد مساحات للمصابيح الأمامية لا يوجد لا يوجد مصابيح امامية حساسة للإضاءة يوجد يوجد تحكم بالمصابيح الأمامية يوجد يوجد إضاءة المصابيح الأمامية LED لا يوجد يوجد إضاءة المصابيح الخلفية LED لا يوجد لا يوجد سبويلر خلفي لا يوجد لا يوجد النظام الذكي لركن السيارة لا يوجد يوجد النظام الصوتي يوجد يوجد مشغل أقراص مدمجة MP3/DVD MP3/DVD مدخل AUX يوجد يوجد مدخل USB يوجد يوجد بلوتوث يوجد يوجد مساند رأس أمامية وخلفية يوجد يوجد زجاج كهرباء أمامي يوجد يوجد زجاج كهرباء خلفي يوجد يوجد التحكم بالزجاج بلمسة واحدة يوجد يوجد تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب يوجد يوجد التحكم في ارتفاع كرسي السائق يوجد يوجد فرش جلد يوجد لا يوجد زر تشغيل وإيقاف المحرك لا يوجد لا يوجد فتحة سقف لا يوجد لا يوجد كاميرا خلفية يوجد يوجد كمبيوتر رحلات يوجد يوجد نوع عجلة القيادة إلكتروني إلكتروني عجلة قيادة يمكن التحكم بها يوجد يوجد تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة يوجد يوجد مثبت سرعة يوجد يوجد ناقل حركة من الجلد لا يوجد يوجد عجلة القيادة من الجلد لا يوجد يوجد إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية يوجد لا يوجد قفل مركزي للأبواب يوجد يوجد أماكن تخزين بالأبواب الأمامية يوجد يوجد أماكن تخزين بالأبواب الخلفية يوجد يوجد صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة يوجد يوجد حامل أكواب أمامي يوجد يوجد حامل أكواب خلفي يوجد يوجد مسند يد أمامي يوجد يوجد مسند يد خلفي يوجد يوجد درج تخزين أمامي يوجد يوجد مخرج كهرباء يوجد يوجد مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار يوجد











