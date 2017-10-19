أوبل إنسيجنيا وهيونداي سوناتا.. وجهان لعملة واحدة

المواصفات
أوبل إنسيجنيا A/T H/L
هيونداي سوناتا A/T GL
الوكيل
المنصور للسيارات
جي بي أوتو غبور
السعر الرسمي بالألف جنيه
530
سعة المحرك
1600
ناقل الحركة
أوتوماتيك
عدد السرعات
6
7
النمط
سيدان
عدد الاسطوانات
4
قوة المحرك
170
180
عزم المحرك
260
270
نوع الجر
أمامي
عدد المقاعد
5
عدد الأبواب
سعة خزان الوقود (لتر)
70
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100كم)
6.6
13.4
نوع الوقود الذي ينصح به
92
السرعة القصوى
210
229
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
نظام الفرامل ABS
توزيع إلكتروني للفرامل
برنامج التوازن الإلكتروني
نظام تنبيه ضد السرقة
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
مقاس الجنوط
18
16
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
مساحات خلفية
مرايات جانبية كهربائية
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
إشارات بالمرايا الجانبية
إضاءة المصابيح زنون
مساحات للمصابيح الأمامية
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
تحكم بالمصابيح الأمامية
إضاءة المصابيح الأمامية LED
إضاءة المصابيح الخلفية LED
سبويلر خلفي
النظام الذكي لركن السيارة
النظام الصوتي
مشغل أقراص مدمجة
MP3/DVD
مدخل AUX
مدخل USB
بلوتوث
مساند رأس أمامية وخلفية
زجاج كهرباء أمامي
زجاج كهرباء خلفي
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
فرش جلد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
فتحة سقف
كاميرا خلفية
كمبيوتر رحلات
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
مثبت سرعة
ناقل حركة من الجلد
عجلة القيادة من الجلد
إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية
قفل مركزي للأبواب
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية
صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة
حامل أكواب أمامي
حامل أكواب خلفي
مسند يد أمامي
مسند يد خلفي
درج تخزين أمامي
مخرج كهرباء
مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار