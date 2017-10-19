مصر والسعودية تقودان مكاسب معظم البورصات العربية

خالد بدر الدين









صعدت معظم مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الخميس، بقيادة السعودية؛ بفضل البنوك، ومصر؛ لانتعاش أسهم شركتى مطاحن ومخابز الإسكندرية والكابلات الكهربائية، بينما هبط مؤشر بورصة مسقط فقط بحوالى 0.5% لينخفض إلى 5067 نقطة.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز بحوالى 1% ليسجل 7011 نقطة مع ارتفاع أسهم 11 بنكًا من 12 بنكًا مدرجًا فى بورصة الرياض، منها بنك الرياض الذى كسب سعر سهمه 6.2%.





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9% ليتقدم إلى 13721 تقطة، وقفز سعر سهم مطاحن ومخابز الإسكندرية 10%، وحقق سهم الكابلات الكهربائية المصرية مكاسب قوية للجلسة الثانية على التوالي وقفز 9.7% في أنشط تداول له منذ مارس 2014.





وصعد مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.8% ليصل إلى 3673 نقطة، مع ارتفاع سعر سهم شركة دريك آند سكل 5.3% فى تداول كثيف، ومؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.3% ليزداد إلى 8127 نقطة، مع صعود سعر سهم مصرف قطر الإسلامي 1.5%.



