التجزئة البريطانية تسجل أقل معدل نمو منذ 4 أعوام

سجلت مبيعات التجزئة البريطانية نموًّا بنسبة 1.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهي أقل وتيرة نمو سجلها القطاع منذ أكتوبر 2013، وفقًا لبيانات حديثة نشرها مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم.





وأوضحت البيانات التي نقلها موقع "بيزنس إنسايدر" أن مبيعات التجزئة في بريطانيا سجلت تراجعًا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0.8%، مقارنة بأغسطس من نفس العام.



