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اقتصاد وأسواق
التجزئة البريطانية تسجل أقل معدل نمو منذ 4 أعوام
الخميس 19 أكتوبر 2017 06:51 م
مبيعات التجزئة
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مبيعات التجزئة
إعداد: عبدالغفور أحمد محسن
سجلت مبيعات التجزئة البريطانية نموًّا بنسبة 1.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهي أقل وتيرة نمو سجلها القطاع منذ أكتوبر 2013، وفقًا لبيانات حديثة نشرها مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم.
وأوضحت البيانات التي نقلها موقع "بيزنس إنسايدر" أن مبيعات التجزئة في بريطانيا سجلت تراجعًا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0.8%، مقارنة بأغسطس من نفس العام.
ويعكس هذا التراجع تأثير ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا، وفقًا لمكتب الإحصاءات.
بريطانيا
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