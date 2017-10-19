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اقتصاد وأسواق
الجارحي : نعمل على تشجيع الاقتصاد غير الرسمى للانضمام للمنظومة
الخميس 19 أكتوبر 2017 05:02 م
الجارحي : نعمل على تشجيع الاقتصاد غير الرسمى للانضمام للمنظومة
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الجارحي : نعمل على تشجيع الاقتصاد غير الرسمى للانضمام للمنظومة
مها أبو ودن
اختتم عمرو الجارحي، وزير المالية، زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتوجَّه إلى لندن للمشاركة في جلسات نقاشية نظمتها مجموعة سي آي كابيتال القابضة.
وتضمَّن اللقاء حضور 13 من كبرى مؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية بإجمالى أصول بلغت 1.5 تريليون دولار.
وعرض الجارحي، أثناء الاجتماع، النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بعد أقل من عام من تدشينه، مؤكدًا تحقيق الاستقرار فى سوق سعر الصرف والاتجاه العام لانخفاض عجز الموازنة والتضخم خلال الفترة المقبلة.
وأعلن الجارحي أن الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة ليحقق 9.5%، خلال العام المالى الحالى، بانخفاض يبلغ 1.4% من العام المالي الماضى مع توقعات بنجاح سياسات الإصلاح المالى بخفض العجز إلى نسبة 1.2% سنويًّا خلال الفترة المقبلة. وسيسهم هذا فى تحقيق التوازن بالعجز الأولى فى الموازنة مع احتمالية تحقيق فائض محدود خلال العام الحالى، حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بشكل واضح لتبلغ نحو 462 مليار جنيه، مؤكدًا أن وزارة المالية مستمرة فى وضع سياسات لتوسيع القاعدة الضريبية وتشجيع القطاع غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأعلن الجارحي، أثناء اللقاء، برنامج الوزارة لإصدار سندات دولية خلال الربع الأول من العام المقبل تبلغ نحو 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1 مليار يورو فى ضوء العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبى.
وأبدى تفاؤله بانخفاض معدل التضخم مع بداية العام المقبل وتحقيق معدل نمو 5 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالي الحالي، واستهداف مستوى 6 % خلال الأعوام العشرة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أقرته الحكومة المصرية خلال العام الماضى.
وفى نهاية اللقاء أشادت المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المشارِكة بالتحسن الاقتصادى الذى تشهده مصر، واستعدادها للتعاون الكامل مع وزارة المالية فى مجالات تطوير وتنمية سوق الأوراق الحكومية وبحث إمكانية تقديم بدائل مالية جديدة بما يتفق مع البرنامج المصري لإدارة الدين العام كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادى.
البنك الدولي
صندوق النقد
وزارة المالية
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