البرلمان يستجيب لتوصيات قمة صوت مصر

لمياء كامل

إيمان عوف



تلقت شركة سي سي بلاس للاستشارات الإعلامية، استجابة سريعة من قبل مجلس النواب، بعد عقد القمة الدولية "صوت مصر" Narrative PR Summit 2017، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وشهدت مشاركة عدد كبير من المتحدثين والخبراء المحليين والدوليين، وحضور مسئولين حكوميين ورجال مال وأعمال، وسياسيين وقادة الفكر والرأي، وكبار الإعلاميين ورؤساء التحرير.



وقالت لمياء كامل، المدير التنفيذي لشركة سي سي بلاس للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية، إنها تلقت رسالة من مكتب وكيل البرلمان، نصت على: "نحن كبرلمان وكجهة تشريع ورقابة على أتم استعداد لاستقبال كل المقترحات والتوصيات اللازمة لإنجاز أي مشروع أو مجال ما حتى نستطيع تغيير التشريعات التي عفى عليها الزمن، وننتج تشريعا سليما دون عوائق".



واعتبرت لمياء كامل أن هذه خطوة إيجابية، واستجابة تحسب لمجلس النواب، وينم عن اهتمام ووطنية كبيرة من أعضائه الذين يسعون دائما لمصلحة الوطن، منوهة أيضا بأن الاستجابة تعد نقطة مهمة بالنسبة للقمة ومدى الحراك الذى أحدثته في المجتمع.



يذكر أن القمة الثانية " صوت مصر" كانت تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية للدولة المصرية، وخلق صورة إيجابية لدى الرأي العام الخارجي في العديد من المجالات، وتهدف أيضا إلى خلق محتوى استراتيجي يسهم في صناعة علامة تجارية دولية، تحسن من تصنيفها بين الدول الأخرى.