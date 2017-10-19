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استثمار
زهيري: 20 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج سنويا
الخميس 19 أكتوبر 2017 02:16 م
أيمن زهيري - تحويلات المصريين
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أيمن زهيري - تحويلات المصريين
ولاء البري
كشف الدكتور أيمن زهيري، رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة والأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن تحويلات المصريين تصل لمستوي يقارب 20 مليار دولار سنويا، حيث تعد مصر من أكبر 10 دول مستقبلة للتحويلات علي مستوي العالم.
وأكد زهيري أن هذه التحويلات تعد مصدرا مهما للنقد الأجنبي، وتسهم في دعم ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن هذه التحويلات تتميز بالثبات النسبي بما يسمح بتدفقها بشكل شبه منتظم بخلاف المصادر الأخري، ضاربا مثالا بالسياحة.
جاء ذلك خلال فعاليات المشاورة الإعلامية حول "هجرة اليد العاملة" اليوم الخميس لليوم الثاني في الجلسة الثانية علي التوالي، والتي ينظمها مكتب منظمة العمل الدولي بالقاهرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وترأسها السفيرة نائلة جبر.
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