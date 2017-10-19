الاتحاد الوطني ضمن الـ ‬10 الأكثر أماناً بالشرق الأوسط

بنك الاتحاد الوطنى 4

المال - خاص :



صُنف بنك الاتحاد الوطني ضمن البنوك الـ ‬10 الأكثر أماناً في الشرق الأوسط بالمرتبة الخامسة، كما احتل المرتبة السابعة عشرة ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة لعام ‬2017 وفقاً لقائمة مجلة «جلوبال فاينانس».



وتقوم "جلوبال فاينانس" بنشر قوائم البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم كل عام، وقد أصبحت معياراً معتمداً لقوة الوضع الائتماني في الأوساط المصرفية والمالية، كما تعد هذه التصنيفات أداة لا يستغنى عنها للشركات والمؤسسات لتقييم البنوك العاملة في الأسواق الناشئة، التي تتميز بتسارع النمو وتذبذبات الأسواق.



وقال محمد عابدين ، نائب رئيس مجلس الإدارة لبنك الاتحاد الوطني - مصر: " نحن سعداء جداً بتصنيف وتعزيز موقع بنك الاتحاد الوطني في المركز الخامس ضمن البنوك الأكثر أماناً في الشرق الأوسط و الـ‬سابع عشر الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة ، وذلك لحرص البنك على اتباع إستراتيجية حكيمة في أداء أعماله المصرفية وتركيزه المستمر على الأمان.



وتعتبر إستراتيجية البنك في الحفاظ الدائم على قوته في مواجهة التغيرات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام غير خاضع للتذبذب أهم الأسباب لاحتلال مركز دائم التقدم بين البنوك الأكثر أماناً وقوة.



و أوضح أن تصنيف البنك ضمن أفضل البنوك الآمنة من قبل مجلة جلوبال فاينانس، يعد تقديراً لأدائنا المتميز والمتنامي على مدار الأعوام، وحافزاً جديداً من أجل الاستمرار بالارتقاء بجودة خدماتنا والتزامنا الدائم بأعلى معايير الجودة في أدائنا وبتقديم الخدمات الآمنة للعملاء".







ويذكر أن قوائم «جلوبال فاينانس» للبنوك الأكثر أماناً تعتمد على اختيار أفضل ‬50 مصرفاً عالمياً في هذا المجال بعد مقارنة التصنيفات الائتمانية، وإجمالي أصول أكبر ‬500 بنك في العالم، حسب التصنيفات الائتمانية الطويلة الأمد من وكالات التصنيف العالمية: «فيتش»، و«ستاندرد آند بورز»، و«موديز».





