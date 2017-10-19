السكة الحديد: تشغيل قطارين لنقل مشجعى مباراة الأهلى والنجم

ستاد برج العرب



محمود محسن



قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطارين من القاهرة إلى مدينة برج العرب الجديدة والعكس، وذلك لنقل مشجعى كرم القدم لحضور مباراة الدور قبل النهائى بدورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على ملعب مدينة برج العرب الجديدة، بين فريقى الأهلى والنجم الساحلى يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2017.



وصرح المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة قررت تشغيل قطار فى رحلة الذهاب من القاهرة، وقطار فى رحلة العودة من برج العرب الجديدة، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد القطارات الشغالة من محرم بك إلى برج العرب الجديدة لعدد 8 قطارات فى الاتجاهين بزيادة عدد 4 قطارات فى الاتجاهين.



وأضاف رئيس الهيئة أن قطار الذهاب سوف يتحرك من محطة القاهرة الساعة 7.15 صباحا ويقف بمحطات (بنها / طنطا / دمنهور/ محرم بك / كنج مريوط / محطة 25 يناير / برج العرب الجديدة) وقطار العودة سوف يتحرك من برج العرب الجديدة الساعة 23.00 مساء بعد انتهاء المباراة ويقف بنفس محطات الذهاب.



وأكد سالم انه تقرر ان تكون سعر التذكرة موحدة بملبغ 30 جنيه شاملة رحلتي الذهاب والعودة من القاهرة إلى برج العرب الجديدة والعكس ومبلغ خمسة جنيهات لرحلتى الذهاب والعودة من محطة الإسكندرية محطة إلى برج العرب والعكس وذلك تشجيعا للجمهور المشارك فى حضور المباراة لرفع الروح المعنوية للفريق المصرى المشارك فى البطولة.