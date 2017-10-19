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نقل وملاحة
ميناء الإسكندرية يستقبل 503 سيارات ملاكي
الخميس 19 أكتوبر 2017 12:59 م
ميناء الإسكندرية 1111
أخر الأخبار
ميناء الإسكندرية 1111
معتز محمود
صرح رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، بأن هناك نشاطاً -اليوم الخميس- في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الإستراتيجية، ويجري تفريغ السفينة "شل أننوفيتور" المحملة بـ 20 آلاف طن سكر قادمة من فرنسا، والعبارة "سي أمازون" المحملة بـ 503 سيارة ملاكي قادمة من اليونان.
وأضاف الغندور أنه يجرى تفريغ السفينة "رونادي" المحملة بـ 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة "أفتياكسا جاز" المحملة بـ 9 آلاف طن بوتاجاز قادمة من قبرص، والسفينة "فاليير موسي" المحملة بـ 30 ألف طن جازولين قادمة من بلغاريا، والسفينة "سبار يكسس" المحملة بـ56 ألف طن فحم قادمة من جنوب أفريقيا.
وأوضح الغندور، أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 109 سفن، وغادرت 5، ووصلت 11 وتراكي على الأرصفة 38 سفينة.
كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 11232 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، وخروج 125 شاحنة قمح محملة بـ 3750 طنًا، ووصل مخزون الغلال بالميناء مليون وثلاثمائة وسبعة عشر طنا منهم 420 ألف طن قمح.
من ناحية أخرى، وجه اللواء مدحت عطية رئيس هيئة الميناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.
ميناء الإسكندرية
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