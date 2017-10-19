صنى

المال خاص



استحوذت السيارة نيسان صني على 19.6% من مبيعات السيارات متوسطة الحجم (فئة C) خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري والتي بلغت 24.2 ألف وحدة.



وحلت ميتسوبيشي لانسر بالمركز الثاني بحصة سوقية 10.6% وتبعتها في المركز الثالث هيونداي إلانترا HD بنحو 10% ونيسان سنترا بنسبة 9.9%.



أما شيفروليه أوبترا؛ فاستحوذت على حصة سوقية بلغت 8,2% من مبيعات الفئة؛ محتلة المركز الخامس؛ وتبعتها في المركز السادس كيا سيراتو بنحو 6.1% ، ثم جيلي إيمجراند 7 بما يقارب 5.7% وتبعتها أوبل أسترا بواقع 5,6%.



وجاءت شيري إنفي في المركز الحادي عشر بحصة سوقية 4% ثم هيونداي إلنترا المستوردة بنسبة 3.7% وفورد فوكس بنسبة 2.6%. واستحوذت السيارات الأخرى مجتمعة على حصص سوقية بلغ إجماليها 7.1% من مبيعات الفئة.



ويقول أحد موزعي سوق السيارات إن نيسان صني لم تعد متوفرة في المعارض حاليًا ويصل الأوفر برايس عليها ما بين 6 آلاف جنيه للفئة الأولى لتباع للتجار بواقع 208 ألف جنيه مقابل 202 ألف فيما يصل سعر الفئة الأعلى إلى 225 ألف جنيه مقابل 212 ألف ليصل الأوفر برايس عليها إلى 13 ألف جنيه وتباع للعملاء بسعر 226 ألف أو 227 ألف جنيه.



وأوضح أن تراجع ترتيب نيسان سنترا يعود لضعف الطلب عليها في السوق حيث كانت بالمركز الثاني حتى نهاية أبريل الماض.



وأضاف أن بعض فئات هيونداي HD غير متوافرة بالسوق حاليًا وأن النسخة المستوردة من السيارة لا تشهد طلبًا مرتفعًا.