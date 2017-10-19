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تأميـــن
جمعية التعاونى تسدد 3.8 مليون جنيه للصندوق الاجتماعى
الخميس 19 أكتوبر 2017 12:42 م
الصندوق الاجتماعى
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الصندوق الاجتماعى
مروة عبد النبى :
سددت "الجمعية المصرية للتأمين التعاونى "CIS" تعويضات بقيمة 3.8 مليون جنيه، نهاية الأسبوع الماضى، للصندوق الاجتماعى للتنمية، مقابل تعويضات ضمان للقروض الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال أنور ذكرى، العضو المنتدب لـ"جمعية التعاونى"، إن الجمعية مستمرة فى سداد جميع التعويضات المستحقة عليها للجهات التى تعمل معها، خاصة أن معظم هذه المؤسسات جددت التعامل مرة أخرى مع الجمعية وجددت الثقة بها.
وأشار إلى أنه تم تحديد مقابلة مع عدد من قيادات بنك "البركة " الإسلامى الأسبوع المقبل، للتفاوض على استئناف النشاط مرة أخرى، كاشفاً أن شركته مدينة بمبلغ مليون جنيه للبنك، مقابل ضمان مخاطر مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة، وسيتم الاتفاق على السداد على دفعتين، أو الجدولة.
ولفت إلى أن الجمعية سددت لبنك "البركة" مليونى ونصف المليون جنيه، منذ شهرين، ديون تعويضات المشروعات الصغيرة التى تعهدت الجمعية بضمانها.
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