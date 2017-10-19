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جمعية التعاونى تتعاقد مع تنمية بورسعيد ورؤية وأعمال أسوان
الخميس 19 أكتوبر 2017 12:36 م
الجمعية المصرية للتأمين التعاونى
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الجمعية المصرية للتأمين التعاونى
مروة عبد النبى:
تعاقدت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى "CIS " مع عدد من الجمعيات الجديدة، لضمان مخاطر عدم سداد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قروضها.
وقال أنور ذكرى، العضو المنتدب لـ "جمعية التعاونى"، إن شركته وقعت عقداً بقيمة 20 مليون جنيه مع جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد الأسبوع الماضى.
وتقوم جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد، بتقديم القروض للحرفيين وأصحاب الورش الصغيرة، والسائقين، وموظفى السوبر ماركت، عن طريق قرض يتم سداده على سنة مقسماً على 12 شهرا بالتساوى، بخلاف مشروعات أخرى للمرأة المعيلة.
ولفت إلى أنه تم التعاقد مع جمعية "رؤية " الخيرية لضمان مخاطر السداد على مشروعات صغيرة، ومتناهية الصغر بقيمة 500 ألف جنيه .
وأضاف أن الجمعية تعاقدت مع جمعية رجال أعمال أسوان، لضمان مخاطر المشروعات الصغيرة بقيمة مليونى جنيه فقط، لنفس الغرض، قبل أسبوعين.
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