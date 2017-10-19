الأمل للسيارات تخطط لتجميع 3 طرازات جديدة خلال 2018

شريف عيسى:

تعتزم شركة الأمل لصناعة السيارات، مصنع بى واى دى، ولادا، وكينج لونج، تجميع 3 طرازات جديدة، تمهيداً لطرحها رسمياً خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال جمال أمين، عضو مجلس إدارة الشركة، فى تصريحات لـ "المال"، إن الشركة ضخت على مدار الشهرين الماضيين ما يقرب من 40 مليون جنيه، بهدف تهيئة خطوط الإنتاج لتجميع S5 الجديدة كلياً، التابعة للعلامة الصينية BYD، والتى كشف عنها النقاب رسمياً خلال فاعليات معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك – فورميلا"، نهاية الشهر الماضى.

وكشف أمين عن نجاح المفاوضات مع إحدى الشركات الصينية لتجميع مينى فان، سعة 7 راكب، بالإضافة إلى شاحنة تنتمى للنقل الخفيف، بمصانع الشركة بمدينة العاشر من رمضان.

وأشار إلى أن مصنع الأمل يستطيع إنتاج ما يقرب من 80 سيارة يومياً، وأن الطاقة التشغيلية الحالية تصل إلى 40 سيارة، خلال وردية عمل واحدة.

كما كشف أن خطوط الإنتاج تكنت من تجميع ما يقرب من 5700 سيارة خلال الشهور العشر الأولى من العام الجارى، مقسمة على 4000 سيارة من العلامة الصينية BYD، و1000 وحدة من طراز جرانتا التابع للصانع الروسى لادا، بالإضافة إلى 700 ميكروباص كينج لونج.