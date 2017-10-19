EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
الإسكان: مبادرة لتجميل أكشاك الكهرباء بالمدن الجديدة
الخميس 19 أكتوبر 2017 12:23 م
أعمال فنية على أكشاك الكهرباء
أخر الأخبار
أعمال فنية على أكشاك الكهرباء
بدور إبراهيم:
قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إن عدداً من طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية بالمدن الجديدة، تطوعوا لأعمال تجميل أكشاك الكهرباء بمدنهم.
وأضاف، في بيان صحفي له، أن طلبة نادي العلوم في مدينة العاشر من رمضان، قاموا بتحويل أكشاك الكهرباء بالمدينة إلى لوحات فنية، وتم ذلك أيضاً في مدينة الشروق، موضحاً أنه يتم توفير الخامات لهم عن طريق المستثمرين، أو مجلس أمناء المدن، تحت إشراف موجه التريية الفنية بالإدارة التعليمية بالمدينة.
وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح أنه يتم العمل على تعميم التجربة فى باقى المدن الجديدة، فى إطار جهود وزارة الإسكان لتجميل المناطق السكنية بمختلف أحياء المدن الجديدة، والسعى لتوفير جودة الحياة للسكان.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا