تويوتا إيجيبت تجدد استدعاء 3 طرازات بسبب تاكاتا

تويوتا مصر



شريف عيسى



جددت تويوتا إيجيبت دعوتها لمالكى كل من تويوتا وياريس وRAV4 لإجراء الفحص المجانى عليها، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وذلك ضمن حملة الإستدعاء التى أعلنت عنها منذ نوفمبر 2015، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.



يشار إلى أن الفحص المجانى يستهدف استبدال الوسادة الهوائية فى الجهة الأمامية اليمنى بعد أن تمت ملاحظة إمكانية أن تتمزق بعد فتحها أثناء حوادث التصادم الجسيمة مما يُعرض الراكب إلى بعض الخدوش السطحية نتيجة هذا التمزق.



ويشمل الاستدعاء بعض السيارات التابعة للعلامة التجارية والتى تم بيعها فى السوق المصرى، والتى منها كورولا موديل عام 2003، وحتى 2007، وياريس موديل عام 2005، وحتى 2007، وRAV موديل عام 2003 وحتى 2006.



وأكدت الشركة على ان فحص واستبدال القطعة المعنية بالإستدعاء جاء بناءً على تعليمات تويوتا العالمية وأن عملية الإستبدال تتم مجاناً، ودون تحميل العميل أى تكلفة، وذلك بجميع مراكز خدمة تويوتا ايجيبت وكذلك شبكة الموزعيين المعتمدين فى مصر، علماً بأن أعمال الفحص والإصلاح الخاصة بالحملة تتم بأسبقية الحجز.



وكما أعلنت تويوتا إيجيبت عن توافر خصومات لدى عملاء العلامة اليابانية بنسبة تصل إلى 15% على المصنعيات وقطع الغيار التابعة للشركة.



يذكر أنه فى مايو 2015، أعلنت تويوتا العالمية فى بيان رسمى لها عن سعيها لاستدعاء 5 ملايين سيارة حول العالم، بسبب عيوب محتملة فى الوسائد الهوائية المصنع من قبل شركة تاكاتا اليابانية لتصنيع تجهيزات السيارات.



وعلى أثر تلك الفضيحة أعلنت تاكاتا منتصف العام الحالى إفلاسها بعد ارتفاع مديوناتها إلى مستويات فادحة، بلغت 8 مليارات يورو، مما يعد أكبر إفلاس لشركة صناعية في اليابان.



وواجهت الشركة التي تأسست قبل 80 عاما فضيحة بسبب خلل في الوسائد الهوائية تسبب فى مقتل 16 شخصا على الأقل وأدى إلى سحب حوالي 100 مليون سيارة في العالم، وهو أعلى رقم في تاريخ السيارات.