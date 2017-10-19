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استثمار
ضخ 500 مليون دولار بسوهاج وقنا بالتوازي مع قرض البنك الدولي
الخميس 19 أكتوبر 2017 11:59 ص
هالة السعيد
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هالة السعيد
أحمد عاشور
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: "راجعنا قرض البنك الدولي مع المحافظين ووزير التنمية المحلية والصناعة، ونستعد لإطلاق مشروعات القرض".
وأضافت السعيد، أن قيمة القرض 500 مليون دولار على ثلاث سنوات، والحكومة ستضخ هي الأخرى مبلغًا مماثلًا في الوقت ذاته".
وتابعت السعيد: "نحن مسؤولون عن الاستثمارات، وكذلك عن كفاءة الإنفاق، وتم الانتهاء من كل الأعمال التحضيرية، وإنشاء المكتب التنفيذي والكوادر التي ستديره".
جاءت التصريحات ضمن لقاء وزيرة التخطيط بالقيادات التنفيذية لمحافظة قنا، لاستعراض مشروعات قرض البنك الدولي المزمع اطلاقها في المحافظة قريبًا.
يأتي اللقاء ضمن فعاليات الزيارة الميدانية التي تقوم بها وزيرة التخطيط على مدى يومين لمحافظتي قنا والأقصر، وذلك في إطار استكمال سلسة زياراتها الميدانية إلى صعيد مصر، لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية، والوقوف على نسب إنجاز تلك المشروعات.
يُذكر أن وزيرة التخطيط قد بدأت زيارتها إلى الصعيد عبر بوابته الشمالية، محافظة الفيوم، لمتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظة، وقامت بزيارة ميدانية تفقدت فيها عدة مشروعات.
التخطيط
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