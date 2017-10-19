السويدى اليكتريك توقع عقد تمويل مشروع طاقة شمسية

السويدى اليكتريك

رجب عزالدين



أعلنت شركة "السويدى اليكتريك"، عن توقيع عقد تمويل مع البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 150 مليون دولار لدعم مشروع الطاقة الشمسية، ضمن المرحلة الثانية من برنامج مصر لتعريفة التغذية المميزة للطاقات المتجددة.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس: "وقعنا عقد المشروع أمس الأربعاء مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من قيادات قطاع الكهرباء المصري".



وتابع البيان: "يشمل العقد قيام مؤسسة التمويل الفرنسية بروباركو بتوفير باقى تمويلات المشروع، كما يمتد إلى تمويل المشروع الماثل لشركة "كهرباء فرنسا للطاقة المتجددة بنفس الموقع الحالى للمشروع فى حال توقيع اتفاقية شراكة".



وتسعى السويدى إليكتريك إلى عقد اتفاقية شراكة مع شركة كهرباء فرنسا فى أقرب وقت للعمل سويا على استكمال تطوير وتمويل وبناء وتملك وتشغيل طاقة قصوى، تصل إلى 130 ميجاوات فى نفس الموقع، وفقًا للبيان.



ومن المقرر أن تقوم الشركتين باستثمارات مشتركة لا تتجاوز 150 مليون دولار على أساس استثمارات مستهدفة لكل مشروع فى حدود من 70-75 مليون دولار أمريكى.



وتتوقع الشركتين توقيع عقد التمويل مع مؤسسة التمويل الفرنسية "بروباركو"، والوصول للإغلاق المالى الكامل للمشروعين قبل 27 أكتوبر الجارى.