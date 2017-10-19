مصنع ميدكو بلاست الجديد يبدأ الإنتاج أوائل 2018

عبوات البلاستيك

❏ خطة لزيادة استثماراته إلى 300 مليون خلال عامين



منى عبد البارى



تبدأ شركة ميدكو بلاست لصناعة البلاستيك «MPC» الإنتاج بمصنعها الجديد بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر، فى الربع الأول من العام المقبل باستثمارات 115 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية 25 ألف طن سنويا.



وقال محمد سماحة، الرئيس التنفيذى لـ"MPC" فى تصريحات لـ«المال»، إن المصنع سيساهم فى رفع مبيعات الشركة البالغة حاليا 1.2 مليار جنيه، بما يتراوح بين 400 إلى 500 مليون جنيه فى السنة الأولى للإنتاج.



وأضاف أنه سيتم توجيه %50 من إنتاج المصنع للتصدير للدول الإفريقية، والباقى سيتم توجيهه للسوق المحلية، لافتا إلى وجود مخطط لزيادة استثمارات المصنع خلال عام 2019 – 2020 إلى 300 مليون جنيه، عن طريق إضافة خطوط إنتاج جديدة، لرفع الطاقة الإنتاجية للمصنع.



وتستحوذ «ميدكو بلاست» المنتجة لمنتجات البلاستيك، على %80 من إنتاج زجاجات المياه المعبأة، والعصائر، والمياة الغازية بالسوق المحلية، ويبلغ حجم استثمارتها نحو 350 مليون جنيه.



وتبلغ الطاقة الانتاجية لـ«MPC» حاليا 50 ألف طن سنويا من البلاستيك المستخدم فى صناعة زجاجات المياه الغازية، والمعدنية، ومنتجات التعبئة والتغليف، وتصدر %40 من إنتاجها لدول عربية، ودول شمال إفريقيا.



ويتوزع هيكل ملكيتها بنسبة %30 لصندوق استثمار Gulf Capital، و%30 لشركة الشرق الأوسط للزجاج، و%40 لشركة «سماحة» العائلية، التى تأسست عام 1996.



وكشف الرئيس التنفيذى لـ«MPC» عن وجود مفاوضات مع مستثمرين أجانب حاليا للدخول بحصة لرفع مال الشركة، إلا أنه فضل الاحتفاظ بكافة التفاصيل لحين الوصول لاتفاق فى هذا الشأن.



وحول خطة الشركة لطرح حصة من أسهمها فى البورصة والتى صرح سماحة لـ«المال» سابقا أنها ستتم فى الربع الأول من 2018، لفت إلى أنه تم إرجاؤها مع استمرار دراسة الأمر.



وكانت «MPC» تستهدف طرح حصة بالبورصة منذ على 2010، ولكن الظروف الاقتصادية للبلاد حالت دون إتمامها، وفقا لسماحة.