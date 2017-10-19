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سيـــاســة
اللوم لرئيس معامل الصحة وبراءة مدير المخازن
الخميس 19 أكتوبر 2017 11:18 ص
وزارة الصحة
أخر الأخبار
وزارة الصحة
نجوى عبد العزيز:
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة باللوم، و خفض وظيفة مدير هندسة التجهيزات والصيانة، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام، فيما برأت مدير إدارة المخازن بعد ثبوت عدم صحة المخالفات الواردة فى تقرير الاتهام والتي نسبتها إليه النيابة الإدارية.
و أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح التي تحكم وظائفهم، ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
و انتهت المحكمة إلى مجازاة أحمد صفوت عبدالغني، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بعقوبة اللوم ومجازاة عيسى محمد، مدير إدارة هندسة التجهيزات والصيانة الطبية بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بخفض وظيفته، إلى الدرجة الأدنى مباشرة مع براءة محمد محمود فهيم، مدير إدارة المخازن.
و أكدت المحكمة عدم صحة المخالفات المنسوبة إلى محمد محمود فهيم، مدير إدارة المخازن بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، وأنه لم يتقاعس عن اتخاذ الإجراءات المخزنية المقررة بشأن فحص وإضافة أجهزة المعايرة الواردة من أمريكا كهدية ــ ولم يسمح للمتهم الثالث باستلامها قبل إدراجها بسجلات المخازن.
وكشف الحكم أن أحمد صفوت عبدالغني، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، صرح للمتهم إيهاب عيسى محمد، مدير إدارة هندسة التجهيزات والصيانة الطبية باستلام أجهزة المعايرة الخاصة بكبائن الحماية البيولوجية دون إثباتها في الدفاتر المخزنية الخاصة بالمخازن التابعة للإدارة المركزية رئاسته بالمخالفة للائحة المخازن.
وزارة الصحة
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