البنوك تترقب تعليمات حظر الشيكات الحكومية الورقية

البنوك المحليه

سهير محمد



تترقب البنوك المحلية تعليمات حظر التعامل بالشيكات الورقية الصادرة عن أو إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، تنفيذا لقرار وزارة المالية الخاص بإلزام تلك الجهات بتنفيذ تعاملاتها المالية عبر أدوات الدفع الإلكترونى المختلفة، والتخلى تماما عن استخدام الشيكات بدءا من شهر ديسمبر المقبل.



ورغم تشكك مصرفيين لدى البنوك فى قدرة جهات الدولة على الالتزام بالقرار، فإنهم أكدوا أهمية التحول لمنظومة الدفع الإلكترونى لما توفره من وقت وجهد وتكلفة ومخاطر تتعلق بتداول النقود الكاش، مشيرين إلى أن البنوك فى انتظار التعليمات الخاصة بحظر الشيكات والانتقال إلى الدفع والتحصيل الإلكترونى لمستحقات الدولة.



وتعد البنوك العامة هى الأكثر تعاملا بالشيكات الورقية مع الجهات الحكومية، خاصة صرف مرتبات العاملين بالدولة والتى تحولت إلى الدفع الإلكترونى بنسبة %100 منذ وقت قصير، ولكن مازال هناك عدد غير قليل يتعامل من خلال الشيكات الورقية.



كانت وزارة المالية قد قررت قبل أسابيع، حظر استخدام الشيكات الورقية نهائيًا فى جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية، وذلك اعتبارا من ديسمبر المقبل.



وأكدت «المالية» ضرورة تحقق كافة الجهات سابقة الذكر من اكتمال مقومات منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل ذلك، مشيرة إلى أنها على استعداد تام للعمل على تذليل العقبات التى تواجه أى جهة لتحقيق اكتمال المنظومة.



وطالبت الوزارة جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بإصدار أوامر دفع إلكترونية لكافة مستحقات المتعاملين معها، سواء جهات إدارية أو من العاملين أو الموردين أو المتعاملين من خارج الجهاز الحكومى أو غيرها، مشددة على عدم إصدار أى شيكات ورقية أيا كان نوعها أو قيمتها أو مستحقيها، وذلك دون أى استثناءات.



وقال طارق نجيب، مدير عام بأحد البنوك العامة، إنه لم تصل إلى البنوك أية تعليمات رسمية بوقف استخدام الشيكات الورقية بشكل كامل، مشيرا إلى وجود عدد غير قليل من الجهات الحكومية ما زالت تعتمد على الشيكات الورقية.



ورجح نجيب قيام البنك المركزى بوضع وتنظيم آلية عمل تتوافق مع القرار الجديد لوزارة المالية يصدر خلال الفترة المقبلة، خاصة بالنسية للشيكات الآجلة التى تصرف فى تاريخ مستقبلى، وكذلك بالنسبة للأفراد العاملين فى القطاع الخاص التى تتركز تعاملاتهم المالية من خلال الشيكات, مشيرا إلى أنه من المتوقع إذا تم الالتزام بالتوقيت الذى حددته وزارة المالية، أن تكون هناك استثناءات لبعض الجهات التى مازالت تصدر لصالحها شيكات تمويل حكومى من قبل البنك المركزى.



وأوضح أن البنوك تسخدم نظام المقاصة الإليكترونية ach للتحويلات الفورية منذ وقت طويل، وساعدت كثيرا فى التحويلات بين البنوك، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من صرف مرتبات العاملين بالدولة من خلال البنوك وهى كانت تمثل الجزء الأكبر من التعاملات بالشيكات، وقد يكون هناك آلية ستصدر خلال الفترة المقبلة لتتحول الى التعاملات البنكية الإلكترونية وفقا لقرار المالية.



وأكد نجيب أن التحول إلى التعاملات البنكية إلكترونيا هو الأفضل بالنسبة للبنوك وأسرع لأن الحد الأدنى للوقت الذى يستغرقه صرف الشيك الورقى يومين عمل.



وقال أحد مديرى بنك مصر، فضل عدم ذكر اسمه، إن البنوك بدأت منذ وقت طويل الاستعداد للتحول تماما إلى التعاملات الإلكترونية، خاصة الشيكات الورقية، وذلك من خلال استخدا نظام «ACH» أو غرفة المقاصة الإلكترونية، وهو ما ساعد على حل الكثير من المشكلات التى تواجهنا فى التعامل مع التحويلات النقدية بين البنوك ومنها صرف الشيكات الورقية، موضحا أن ACH هى منظومة تقوم على التحويل الإلكترونى للمعاملات المالية بشكل عام وتوفر أدوات دفع جديدة للخصم والإضافة المباشرة.



وأضاف أن البنوك مستعدة للتعامل إلكترونيا كبديل للشيكات الورقية ما يوفر كثير من الوقت والجهد، كما أن صرف الشيك يستغرق تقريبا 4 أيام عمل، كما أنها تقلل من عمليات السرقة والسطو التى يتعرض لها مراقبو ومسئولو الحسابات فى هذه الجهات الحكومية فى ظل إلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بإصدار أوامر دفع إلكترونية لكافة مستحقات المتعاملين معها.



يذكر أن آلية ACH تضم عدة أطراف وهى العميل منشئ أمر الدفع: هو العميل الذى يرغب فى إنشاء أمر الدفع سواء كان أمر دفع بالخصم أو بالإضافة عن طريق البنك الخاص به، وبنك العميل منشئ أمر الدفع: هو البنك المشترك فى الخدمة الذى يستقبل أمر الدفع سواء كان أمر دفع بالخصم أو بالإضافة من العميل الخاص به، ومشغل منظومة غرفة المقاصة الآلية: هو القائم بأعمال مقاصة أوامر الدفع البنكية.



وبنك العميل مستقبل أمر الدفع: هو البنك المشترك فى الخدمة الذى يستقبل أمر الدفع سواء كان أمر دفع بالخصم أو بالإضافة من بنك العميل منشئ أمر الدفع، ثم العميل مستقبل أمر الدفع: هو العميل مستقبل أمر الدفع سواء كان أمر دفع بالخصم أو بالإضافة، ومشغل العمليات: الشركات المرخص لها من قبل شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى بإرسال أوامر الدفع نيابة عن البنك.