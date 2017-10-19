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بورصة وشركات
تباين مؤشرات البورصة مع مستهل التعاملات
الخميس 19 أكتوبر 2017 10:51 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت
استهلت مؤشرات البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تباين، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب، مقابل مبيعات أجنبية.
وصعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.38% إلى مستوى 13641، نقطة، فيما انخفض نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بـ0.40% إلى 794 نقطة، وامتد الهبوط إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "egx100" بنسبة 0.10% إلى 1761 نقطة.
يذكر أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات جلسة أمس على تباين، فارتفع المؤشر الرئيسي 0.48% إلى 13590 نقطة، فيما أنهى السبعيني تعاملاته على تراجع بـ0.93% عند 797 نقطة.
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