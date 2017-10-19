تباين مؤشرات البورصة مع مستهل التعاملات

البورصة المصرية



مصطفى طلعت



استهلت مؤشرات البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تباين، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب، مقابل مبيعات أجنبية.



وصعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.38% إلى مستوى 13641، نقطة، فيما انخفض نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بـ0.40% إلى 794 نقطة، وامتد الهبوط إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "egx100" بنسبة 0.10% إلى 1761 نقطة.



يذكر أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات جلسة أمس على تباين، فارتفع المؤشر الرئيسي 0.48% إلى 13590 نقطة، فيما أنهى السبعيني تعاملاته على تراجع بـ0.93% عند 797 نقطة.