وزير التموين علي مصيلحي

❏ تجار فى المحافظات: نرفض الآلية الجديدة ونطلب استمرار «نظام الأمانة»

❏ وزارة التموين: الهدف صالح جميع الأطراف

❏ النقابة العامة: تهميشنا ليس له معنى.. ونسعى لدخول اتحاد عمال مصر

❏ اتحاد الغرف: نتفاوض بشكل رسمى عن عموم التجار



دعاء حسنى ـ محمد مجدى



هددت النقابة العامة لبدالى التموين، بخروج %70 من العاملين بالمنظومة، بحسب ما ذكرته مصادر داخل النقابة العامة، على إثر إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن نظام جديد لصرف مخصصات السلع التموينية الشهرية للمواطنين، الذى من المقرر العمل به نوفمبر المقبل.



وأصدر على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية الإثنين، قراراً بخفض مبلغ التأمين المطلوب من البدالين التموينيين لسداد قيمة السلع التى تصرف للمواطنين على البطاقات لـ %25، بدلا من %50، بحد أدنى 4 آلاف جنيه للبقال الواحد، استجابة لمطالب البقاليين.

فى حين أن النظام الحالى كان قائمًا على حصولهم على المخصصات التموينية بنظام الأمانة، وسداد قيمتها عند بيعها للمواطنين.



وتعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعديل نظام تسليم مخصصات التموين للبقالين من العمل بنظام الأمانة المتبع حالياً، الذى كان يتيح للبقال تسديد قيمة البضائع التموينية عقب بيعها للمواطنين، إلى نظام جديد يلزم البقال بسداد قيمة البضاعة بمبلغ تأمينى يسدد للوزارة دفعة واحدة على مدار الشهر، أو أقساط على 4 مرات فى الشهر الواحد.



وتسبب القرار فى غضب البقالين ورفضهم له، بحسب ما أثير على صفحة النقابة العامة لبدالى التموين على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.



يشار إلى أن هناك 33 ألف بدال تموينى على مستوى الجمهورية، يصرفون سلع غذائية، وغير غذائية، لما يقرب من 70 مليون مواطن، مقيدين على 21 بطاقة تموينية، بالتوازى مع 3 آلاف مجمع استهلاكى.



قال مايكل العجماوى، بدال تموينى فى محافظة الفيوم، لـ« المال»، إن المنظومة التموينية التى تسعى وزارة التموين تعديلها، الغرض منها، تحصيل مبالغ مالية من البدالين لشراء سلع أخرى، رافضين دفع أى مبالغ إلا بعد الحصول على مستحقاتهم المتأخرة.



بينما أكد محمد مبارك، بدال تموينى فى محافظة القاهرة، رفضه لتلك المنظومة الجديدة قائلاً: «مفيش فلوس حندفعها للحكومة وحناخدها تاني».



وأيد سيف النصر عبدالواحد، بدال تموينى فى محافظة الأقصر، ما سبق، مضيفاً أن وزارة التموين تسعى لتحرير منظومة المقررات التموينية، ما يعمل على توفير سيولة مالية لدى الحكومة، لكن ليس على حساب بدال التموين.



وأشار عبدالواحد، إلى أن ما يحدث هو خروج عدد كبير من بدالى على مستوى الجمهورية، حال استمرار وزارة التموين فى تهميش دورهم فى تلك المنظومة.



وقال شريف سمارة، بدال تموينى فى محافظة القليوبية، إن الحصول على السلع التموينية من الشركة العامة لتجارة الجملة، بنظام الأمانة، لتصرف للمواطنين المقيدين على البطاقات التموينية، ومن ثم محاسبة هيئة السلع التموينية بداية الشهر الجديد، للحصول على هامش الربح.



وأضاف سمارة، أن دفع تأمين على تلك السلع غير عادل، لأن تلك السلع حال عدم بيعها للمواطنين، فلن يحصل البدال التموينى على المبلغ المالى الذى دفعه، مطالباً استمرار نظام الأمانة بدلاً من دفع مبلغ تأمينى.



قال يحى كاسب، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية فى الجيزة، لـ«المال»، إن الاجتماع الذى عقد مساء الإثنين، بين رؤساء شعب البقالة بالغرف التجارية مع وزير التموين والتجارة الداخلية، يناقش 12 نقطة فى المنظومة التموينية.



وأكد أن تلك النقاط هى تخفيض قيمة التأمين من ٥٠٪ إلى ٢٥٪، ويحق لبدال التموين، أن يقوم بدفع المبلغ التأمينى 4 مرات خلال الشهر الواحد، ويقوم البدال من يوم 1 الى يوم 15 كتابة ما يحتاجه من السلع، وترسل تلك الكشوف إلى شركات الجملة لتوفيرها فى الشهر الذى يليه، وعلى التاجر عدم صرف أى سلع أخرى من المخزن.



وأضاف أنه يناقش هامش الربح الآن تحت الدراسة، وعمل تسويات لبدال التموين عن المستحقات المتأخرة لدى الوزارة خلال 3 أشهر، ويصرف جميع مستحقات البدال، ويدفع المبلغ التأمينى من يوم 1 نوفمبر إلى 15 نوفمبر.



وأوضح كاسب، أن البنوك التى يدفع المبلغ التأمينى بها هى الأهلى، ومصر، والإسكان والتعمير، وتشكل لجنة مكونة من تاجر من الغرفة التجارية، ومسئول يمثل كل من وزارة التموين، وشركات الجملة، وشركات التكنولوجيا لمناقشة مشاكل التجار فى المحافظات.



وتابع أنه يحق لبدال التموين حرية اختيار السلع التى يحصل عليها، ويدفع المبلغ التأمينى، عن طريق فروع الجملة، وحال وجد رصيد للشركات لدى البدال التموينى، تسيدها خلال 4 أشهر، وتشكيل لجنة لصرف مستحقات البدالين لدى هيئة السلع نتيجة وقوع تسويات، وعدم التعامل مع سيارات الشركة العامة أو الشركة المصرية بعيدا عن المخزن، ومن يجد ذلك عليه أن يبلغ اللجنة المكونة فى المحافظة.



قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«المال»، إن الاجتماع الذى عقد مع الأشخاص القانونيين الذين يمثلون عموم التجار على مستوى الجمهورية، موضحاً أن أى نشاط تجارى لديه سجل تجارى فى الغرفة التجارية، واتحاد الغرف التجارية هو الممثل الرسمى والشرعى لهم.



وأضاف رمضان، أن تعديل منظومة المقررات التموينية، ليس لأصحاب البطاقات التموينية دخل بها، بل هى خاصة بكيفية التعامل بين وزارة التموين والبدال التموينى، فى الحصول على تلك السلع، وهى فى صالح جميع الأطراف.



بينما قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية لـ«المال»، إن الآلية الجديدة التى اتفق عليها مع وزارة التموين، تهدف للقضاء على سوء تداول وتهريب البضائع التموينية، وحفظ حق الدولة، والمواطن، وإزالة عبء التفتيش التموينى من على كاهل البدالين التموينيين.



وأوضح عز أن المنظومة الجديدة تتيح للبدالين تبديل البضائع التى لم يتداولها بأخرى، تشهد إقبالا متزايدا عليها، لا سيما أن البضائع باتت ملكا رسميا للبدال التموينى، وليست على سبيل الأمانة لديه.



ولفت إلى أن النظام الجديد يطبق على البضائع التموينية التى توزعها هيئة السلع التموينية، ولن يطبق على السلع التى يتداولها البدال التموينيى بنظام النقاط، فالأخيرة ينظمها البدال مع المورد من الشركات بنظام الآجل أو التأمين وفقا لما يتوافق الطرفين عليه.



وأسفرت الاجتماعات التى عقدت بين وزارة التموين والغرف التجارية، الإثنين الماضى، عن تعديل نظام صرف مخصصات التموين للبدالين التموينيين، وإلغاء العمل بنظام المخصصات التموينية بنظام الأمانة القائم حاليا، إلى صرف الوزارة للمقرارات الشهرية للسلع التموينية للبدال التموينى مقابل مبلغ تأمين شهرى، يحدد قيمته وفقاً لمتوسط الاستهلاك الشهرى عن العام الماضى.



يشار إلى أن نظام الأمانة المعمول به حالياً، يقوم على تسليم الوزارة للسلع التموينية لبدال التموين دون دفع فورى لقيمتها، على أن يقوم الأخير بصرفها للمواطنين، من واقع البطاقة التموينية المحدد عليها 50 جنيهاً للفرد الواحد، وعند بداية كل شهر يقوم بدال التموين بمحاسبة هيئة السلع التموينية عن ما صرفه للمواطنين، من واقع كشوفات الصرف.



أضاف، عز أن الوزارة وافقت على تأجيل سداد قيمة التأمين لبعض الحالات الاستثنائية ممن يجد البدال صعوبة فى سداد مبلغ التأمين المطلوب لها، وفقا لدراسة تقوم بها الوزارة لتلك الحالات، والاتفاق على خصم قيمة متأخرات البدالين لدى الوزارة من قيمة التأمين.



وتوقع عز، امتداد المهلة الزمنية لتطبيق المنظومة الجديدة لتوزيع السلع التموينية على البدالين التموينيين فى المحافظات لقرابة شهر، أسوة بالمنظومة الجديدة للمخابز التى طبقت أغسطس الماضى.



يشار إلى أن وزارة التموين عدلت نظام توزيع الدقيق على المخابز فى أغسطس الماضى، بما يلزم صاحب المخبز بسداد مبلغ تأمينى يغطى 3 أيام عن كمية الدقيق المدعم التى يحصل عليها من المطاحن، مقابل حصوله على حصة حرة من الدقيق لإنتاج الخبز المدعم، مقارنة بنظام الأمانة المتبع سابقا، تجنبا لتهريب الدقيق، وقوبلت تلك المنظومة بالرفض فى البداية من أصحاب المخابز، وأغلق عدد منهم مخابزهم، إلا أنهم عادوا مرة أخرى للعمل.



ونفى عز فى تصريحاته لـ«المال»، مناقشة المنظومة بعيدا عن ممثلى البدالين التموينيين، مؤكدا أن الآليات التى جرى مناقشتها خلال اجتماع مع وزارة التموين، بحضور ممثلى الشعبة العامة البقالة الممثلين لـ33 ألف بدال تموينى، فضلاً عن حضور ممثلى مجلس إدارة الاتحاد للاجتماعات، هم الممثلين القانونين عن جموع التجار والصناع، ومؤدى الخدمات، وفقا للسجلات الرسمية المقيدة لتلك المنشآت بالغرف التجارية.



وردا على اتهامات النقابة العامة لبدالى التموين بعدم تمثليهم فى الاجتماعات التى ستؤثر على منظومة عمل قرابة 33 ألف بدال تموينى، علق عز قائلاً:« النقابة تعد من النقابات الحرة التى لم يصدر لها تشريع رسمى من مجلس النواب، يقر قانونيتها إلى الآن، وبالتالى فهى ممثل غير قانونى عن جموع البدالين التموينيين، الذين تمثيلهم بالشعب النوعية للبقاليين ثم انتخابات لمجلس إدارة الشعبة العامة تمثل الشعب على مستوى الغرف بـ26 محافظة.



بينما قال ماجد نادى، أمين صندوق النقابة العامة لبدالى التموين، لـ»المال«، إن الطرف الثانى من المنظومة التموينية وهم »بدالى التموين» لم يأخذ برأيهم أو حتى مشاركتهم فى تلك الاجتماعات، وذلك مرفوض رفضاً شديداً.



وعن أن اتحاد الغرف التجارية هى الممثل الرسمى والشرعى لتجار مصر، أوضح نادى، أنه حالياً يدرس دخول نقابة بدالى التموين فى اتحاد عمال مصر، حتى يكون هو الممثل الرسمى والقانونى والشرعى لما يقرب من 33 ألف بدال تموينى على مستوى الجمهورية.