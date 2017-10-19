سحر نصر والمصيلحي يسلمان 24 سيارة نقل مبرد لشباب الخريجين

أحمد عاشور

حضرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيس اللجنة التنفيذية لصندوق "تحيا مصر"، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد أمين، أمين عام صندوق "تحيا مصر" ومحمد عشماوي، المدير التنفيذي للصندوق، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حفل تسليم مفاتيح 24 سيارة نقل مبرد وزن 1.5 طن، على عدد من الشباب، صباح اليوم.





وقال بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن تكلفة السيارات بلغت 179.6 ألف جنيه، ضمن المرحلة الأولى من المشروع في إطار مبادرة صندوق "تحيا مصر"، بالتعاون مع وزارة التموين وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث استلم الشباب من محافظات (البحيرة والأقصر والمنيا والسويس والإسكندرية والدقهلية وقنا والشرقية وكفر الشيخ) تلك السيارات التي تتيح لهم فرص العمل والكسب والرزق.





وأكدت الوزيرة أن صندوق "تحيا مصر" حريص على دعم الشباب ومشروعات الشباب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدورها في تحسين معيشة المواطنين والأسرة المصرية.





وذكرت الوزيرة أن الأهم من توجيه التمويل للمشروعات هو تنفيذها على أرض الواقع، مشيرة إلى أنه سبق أن قام صندوق "تحيا مصر"، بتمكين وتشغيل 1000 سيارة أجرة "تاكسى" ونفذ المشروع في 10 محافظات وفقًا لاحتياجات كل محافظة، كما تم تسليم 70 سيارة نقل مبرد حمولة 5 أطنان على عدد من الشباب.





وأوضح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا جزء أساسي من مشروع يدعمه الرئيس السيسي من أجل إيجاد فرص عمل عبر إدارة رأس المال.





وذكر أن إحدى المشكلات في السوق المصرية هي في توزيع كمية السلع ووصولها إلى المستهلك، مشيرا إلى أن هناك خطة طموحة لتوزيع السلع الغذائية.





وتقدم محمد عشماوي، المدير التنفيذى لصندوق "تحيا مصر"، بالشكر والتقدير للوزيرة على دعمها للصندوق، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة الأولى لدفعة 1.5 طن سيارات نقل مبرد، موضحًا أن هذا المشروع هو قمة التكافل الاجتماعي.





وأكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هذا المشروع تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتوفير سلع غذائية للمواطنين في المناطق التي لا يوجود فيها أي منافذ بيع للسلع الغذائية، موضحة أنه يوجد 57 سيارة نقل مبرد عندما ينتهي استكمال مستنداتها سيتم تسليمها.