5 بنوك جديدة تدرس تمويل جمعية رجال أعمال الدقهلية

البنوك المحليه

حسن فريد: المحفظة النشطة سجلت 460 مليون جنيه وتخدم 155 ألف عميل



هبة محمد



قال حسن فريد، عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذى لجمعية رجال أعمال الدقهلية، إن 5 أو6 بنوك تدرس منح قروض للجمعية منها بنك مصر والمصرى لتنمية الصادرات، موضحاً أن البنوك ستحدد قيمة القروض بعد تطبيق الدراسة الائتمانية الوافية للجمعية.



وأضاف أن عددا من البنوك بدأت تسعى لتمويل الجمعيات الأهلية الكبرى العاملة فى قطاع التمويل متناهى الصغر، إلا أنها مازالت تمنح الجمعيات بضمان أوعية ادخارية وليس عبر أموال البنك، بجانب استغراقها مزيدا من الوقت لإتمام إجراءات الاقراض.



وأشار إلى صعوبة التكهن بمدى رغبة البنوك فى إقراض الجمعيات الصغيرة بنفس الشهية والآلية فى الفترة المقبلة، خاصة أن ذلك مرهون بالسياسة الائتمانية لكل بنك ومدى تفهمه لأهمية القطاع وإجراءات منح التمويلات.



ولفت إلى قيام بنوك جديدة بمخاطبة الجمعية ومنحها قروض بضمان ودائع لديهم منها بنك قطر الوطنى الأهلى، وSAIB، بقيمة 75 مليون جنيه مقسمة إلى 50 مليون جنيه للأول والباقى عبر بنك SAIB، فيما يدرس بنك كريدى أجريكول نظام تمويلى جديد عبر إقراض الجمعية من أمواله بدون ضمان ادخارى لديه.



وأوضح فريد أن تلك القروض المصرفية ستعزز قدرة الجمعية على ضخ مزيد من التمويلات فى السوق ومساعدة العملاء على التوسع فى مشروعاتهم أو تدشين عملاء جدد لصناعاتهم، موضحاً أن حجم المحفظة النشطة بلغت 460 مليون جنيه ويستفيد منها 155 ألف عميل.



وتأسست جمعية رجال الأعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع المحلى بالدقهلية كجمعية أهلية لا تهدف إلى الربح، وتم إشهارها فى عام 1995 بوزارة التضامن الاجتماعى، ووقعت فى عام 1997 اتفاقية التعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية لتتمكن من تنفيذ برامجها ليتم إصدار أول قرض فردى فى العام التالى، وفى عام 2001 تم إصدار أول قرض مجموعات.