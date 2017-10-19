المسار الصاعد يسيطر على مؤشر نيلكس منذ سبتمبر

بورصة النيل

خبراء: المضاربات ورواج الأسهم الصغيرة أبرز الأسباب



المال ـ خاص



سيطر المسار الصاعد على حركة مؤشر بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة "النايلكس"، ليتنقل من التداول قرب مستوى 480 نقطة مع بدايات سبتمبر الماضى، إلى مستوى 525 نقطة خلال تداولات الأسبوع الحالى مرتفعًا بنسبة %10.



برر مسئولو شركات سمسرة عاملة بالسوق المحلية الارتفاع بعدة أسباب، منها اهتمام المستثمرين الأفراد بالتركيز على أسهم البورصة التى تملك فرصاً جيدة للنمو، بالإضافة إلى نشاط المضاربات، علاوة على تزامن ذلك مع الاهتمام الحكومى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأوضح الموقع الإليكترونى للبورصة، أن الأخيرة اتجهت لتدشين مؤشر النيل، فى إطار اهتمامها بتنشيط السوق، وزيادة معدلات السيولة، وجذب المزيد من المستثمرين، وتم تدشينه فى فبراير 2014.



وقال محمد فاروق، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية، إن صعود مؤشر بورصة النيل، يعود لنشاط المضاربات والتلاعبات من جانب المستثمرين الأفراد، الذين يطمحون فى تحقيق معدلات ربحية مرتفعة عبر التداول على أسهم الشركات الصغيرة.



وأوضح أن سوق المال عانت خلال الفترة الماضية من انخفاض معدلات التداول، إلا أن تحرير سعر الصرف، ساهم فى زيادة التداولات، وجذب مزيد من المستثمرين لضخ رؤوس أموال جديدة بالسوق، وهو ما ساهم فى الصعود الجماعى لمؤشرات البورصة.



وقال راضى حنفى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، إن السبب الرئيسى وراء صعود مؤشر بورصة النيل، هى المضاربات الطبيعية على الأسهم المقيدة، والتى دائماً ماً تشهدها أسواق المال المختلفة، بالإضافة إلى أن عدد من الشركات المقيدة تملك فرصاً للنمو فى المرحلة المقبلة.



وأشار إلى أن المستثمرين الأفراد يسيطرون حالياً على النسبة الأكبر من التداولات فى سوق المال، وهو ما يتزامن مع اهتمامهم بالاستثمار فى بورصة النيل.



ولفت إلى أن شركته تخطط للاستفادة من رواج تداولات بورصة النيل، على أمل طرح نسبة من أسهمها للتداول الحر، ومازالت تنتظر صدور رار عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية، كأحد الخطوات النهائية للسير فى طرح الأسهم.



كما أشار إلى أنه يجرى التخطيط لطرح ما لا يقل عن %20 من الشركة فى بورصة النيل، لتدبير تمويلات للتوسع فى مجال السمسرة فى البورصة.



يبلغ رأسمال سيتى تريد 27 مليون جنيه، ويتوزع هيكل الملكية بين %86 لحسين الطباخ، رئيس مجلس الإدارة، و%4 لمحمد حسنى، و% 4.5 لنفسه، بجانب حصص مساهمين أفراد آخرين.



كانت لجنة القيد بالبورصة، قد وافقت مطلع العام الحالى على قيد أسهم سيتى تريد فى بورصة النيل، برأسمال 27 مليون جنيه، موزعاً على 270 مليون سهم، بقيمة اسمية 10قروش للسهم الواحد.



وتمتلك الشركة 5 أفرع للسمسرة فى مصر، وتنص القواعد ببورصة النيل على حد أدنى للتداول الحر بنسبة %20 من إجمالى الأسهم، بالإضافة إلى أكثر من 100مساهم، وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع، وتمارس سيتى تريد جميع أنشطة السمسرة من البيع والشراء بذات الجلسة، والتداول الإليكترونى، والشراء بالهامش.



ويضم مؤشر بورصة النيل 26 شركة متداولة فى السوق المحلية، منها بى آى جى للتجارة والاستثمار، ويونيفرت الغذائية، ويوتوبيا العقارية، والأولى للاستثمار العقارى، والدولية الطبية إيكمى، وجينيال تورز، والأخوة المتضامنين، وإم بى للهندسة، والصخور العربية، والمؤشر للبرمجيات، وفيركيم للأسمدة.