المصرية اليابانية للصلب تدرس بيع أسهم لتدبير تمويلات

الحديد والصلب

❐ سلطان: نسعى للتعاقد مع شركة استشارات مالية للترويج والتقييم



المال ـ خاص



تسعى الشركة المصرية اليابانية للصلب إلى بيع حصة من أسهمها لصالح مؤسسات مالية أو رجال أعمال، وذلك عبر زيادة رأس المال بهدف تدبير سيولة لتمويل رأس المال العامل، وإعداد خطة لتطوير منتجات الشركة وإضافة منتجات أخرى.



وبدأت شركة المصرية اليابانية نشاطها الإنتاجى عام 1985، باعتبارها منشأة صناعية لإنتاج الصلب، وقِطع الغيار، والمكونات اللازمة للآلات والمعدات الصناعية، لمختلف القطاعات، منها الأسمنت، ويبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه، ويوجد مصنعها بمنطقة العاشر من رمضان ويبلغ حجم إنتاجه 2000 طن سنويًّا، من أجزاء الصلب، التى تستخدم فى تصنيع الآلات والمعدات الصلبة.



قال مختار سلطان، رئيس مجلس إدارة المصرية اليابانية للصلب، إن الشركة تخطط لبيع حصة مؤثرة فى رأسمالها قد تصل إلى %50 بغرض الحصول على تمويلات لتعزيز الملاءة المالية، وتدبير سيولة تمكن الشركة من زيادة الطاقة الإنتاجية، إضافة لطرح منتجات جديدة سيتم الاتفاق عليها بعد الاتفاق مع الشركاء الجدد.



وأضاف سلطان فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة عانت خلال العام الحالى من انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصنع لنحو %50؛ بسبب عدم توافر السيولة اللازمة لشراء المواد الخام والتى يتم تدبير الحصة الأكبر منها عبر الاستيراد، فى حين يتم بيع كامل الإنتاج للسوق المحلية.



وأوضح أن الشركة تدرس التعاقد مع إحدى شركات الاستشارات المالية لتولى مهام التقييم العادل والترويج لأسهم الشركة لدى المستثمرين ورؤوس الأموال المهتمة بالدخول فى شراكة، وذلك قبل نهاية العام الحالى على أقصى تقدير.



وأكد أن حجم استثمارات الشركة فى السوق المحلية وصل لـ 70 مليون جنيه بنهاية الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، فى حين حققت مبيعات إجمالية خلال تلك الفترة قاربت 10 ملايين جنيه مقابل 15 مليون جنيه مبيعات إجمالية خلال العام الماضى.



وكانت الشركة تطمح لشراء خط إنتاج جديد، لتصنيع الكيان الصلب المستخدم فى تركيب خطوط نقل الأنابيب، بتكلفة استثمارية تقارب 35 مليون جنيه.



وأشار سلطان إلى أن الشركة تمتلك أرضا مساحتها 11.2 ألف متر بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، يتم إقامة المصنع الحالى على مساحة 4 آلاف متر، بما يشير لإمكانية تنفيذ أى توسعات على قطعة الأرض المتبقية، عبر إضافة مزيد من خطوط الإنتاج.



وكانت «المال»، قد نشرت فى مارس الماضى، أن المصرية اليابانية تبحث تدبير تمويلات بـ35 مليون جنيه من خلال الاستفادة من مبادرة البنك المركزى لمنح قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، العاملة فى مجال الصناعة، ولكن سلطان أكد فشل محاولات الشركة فى الاستفادة من المبادرة.



جدير بالذكر أن الشركة كانت تخطط لطرح %20 من أسهمها فى بورصة النيل، واستغلال حصيلة الطرح فى إضافة خطوط إنتاج جديدة فى مصنعها بالعاشر من رمضان، مع تقوية الملاءة المالية، وتعاقدت مع شركة فرست للاستشارات المالية، لتولى مهام رعاية قيدها فى النيل، وفقاً لتصريحات سابقة نشرتها "المال"، وأكد سلطان عدم نيته خوض التجربة من جديد لتخوفه من انخفاض تقييم الشركة بعد تراجع الطاقة الإنتاجية.