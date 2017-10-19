راية تخطط لاختراق نشاط التمويل متناهى الصغر

تمويل المشروعات متناهية الصغر

شريف عمر



تخطط شركة راية القابضة للاستثمارات المالية لاختراق نشاط التمويل متناهى الصغر قبل نهاية العام الحالى.



وتمتلك «راية القابضة» نحو 48 شركة تابعة متنوعة فى عدة مجالات أبرزها «راية لمركز الاتصالات» و«راية لتكنولوجيا المعلومات والإدارة»، و«أمان» للمدفوعات الإلكترونية و«راية للاستثمارات والاستشارات» وأخرى للتأجير التمويلى، والصناعات الغذائية.



قال مصدر مقرب من «راية القابضة» إن الشركة تسعى لإضافة ذراع جديدة تختص بنشاط التمويل متناهى الصغر، فى ظل رغبة "راية" الاستفادة من الرواج الاستثمارى للقطاع بالسوق المحلية باعتباره من أبرز القطاعات، والذى يملك فرصاً متزايدة للنمو.



وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن راية تملك العديد من الأذرع العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، ومنها التأجير التمويلى والتقسيط، وتسعى لإضافة التمويل متناهى الصغر لامتلاك كافة الرخص العاملة فى هذا المجال.



جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت اهتماماً لافتاً سواء من أصحاب رؤوس الأموال أو بنوك الاستثمار لإطلاق شركات تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر ومنها على سبيل المثال دخول المجموعة المالية هيرمس فى النشاط عبر شركة تنمية، وتقدم شركة سى آى كابيتال القابضة للاستحواذ على حصة مؤثرة بشركة ريفى للتمويل متناهى الصغر، وحصول فاروس المالية على رخصة هذا النشاط، بجانب امتلاك شركة جى بى أوتو لشركة تساهيل.



وكشف التقرير الدورى للهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن نشاط التمويل متناهى الصغر استمر فى النمو خلال النصف الأول من 2017، بواقع %23 ليسجل أقساطا بلغت 5.5 مليار جنيه مقارنة بـ4.48 مليار نهاية ديسمبر 2016، كما ارتفع عدد المستفيدين بواقع %10 لتتخطى مليونى مستفيد مقارنة بـ1.8مليون مستفيد فى بداية 2017.



ولفت المصدر إلى امتلاك "راية" لشركة تابعة تحمل اسم "أمان للتقسيط" والتى تتولى مهام سداد فواتير الهواتف وتقدم العديد من المبادرات سواء بشراء أجهزة كهربائية وإلكترونية أو تقديم رحلات سياحية بنظام التقسيط، وهى مبادرة تطلق لأول مرة بالسوق المحلية.



وتطرق المصدر، إلى أن "أمان للمدفوعات الإلكترونية" هى إحدى الشركات التابعة لراية والمملوكة بنسبة %100.



وأكدت "راية" فى بيانات سابقة للبورصة أنها تخطط لزيادة عدد فروع "أمان" فى السوق المحلية لتصل إلى 100 محل بنهاية 2017، كما أعلنت فى نوفمبر الماضى توصلها لاتفاق شبه نهائى مع الذراع الاستثمارية للبنك المصرى الخليجى، للاستحواذ على %20 من رأسمال "أمان للمدفوعات الإليكترونية".



وأكد المصدر امتلاك "راية" حصتين فى شركتين تعملان فى مجال التأجير التمويلى، ولكنهما متوقفتان عن العمل منذ فترة، وتسعى راية لبدء تشغيل إحداهما خلال المرحلة القادمة، بعد إنهاء دراسات الجدوى للتعرف على وضعية المجال بعد قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة.



وأشار إلى أن البنك المصرى الخليجى نجح فى الاستحواذ على حصة شركة القلعة للاستثثمارات والبالغة %25 من رأسمال شركة أسطول للنقل التابعة لـ«راية»، وذلك خلال العام الماضى، فيما تبلغ حصة راية %68 من رأسمال اسطول، وتتوزع الحصة المتبقية لعدد من المساهمين الأفراد، موضحا أن «أسطول» تملك 300 سيارة للنقل وتعتمد بشكل تام على نقل الفحم لعدد من شركات الأسمنت، وهو النشاط الأكثر رواجاً بالسوق المحلية خلال الفترة الراهنة.