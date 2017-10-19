مصر إيطاليا تطرح أول شقق العاصمة الإدارية بسعر 9000 جنيه للمتر

هانى العسال

❏ وحدات الحى السكنى لـ«الوزارة» لن تقل عن 10 آلاف جنيه



المال ـ خاص



كشف المهندس هانى العسال، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات «مصر إيطاليا»، عن طرح أول شقق من تنفيذ القطاع الخاص» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن مشروع «ILBOSCO» بسعر 9000 جنيه للمتر المربع «نصف تشطيب».



وأوضح أن الشركة وضعت تسهيلات فى نظام الدفع، تبدأ بسداد 10 % دفعة مقدمة والباقى بالتقسيط حتى 7 و9 سنوات.



وأشار إلى المشروع يشتمل على شقق بمساحات من 128 إلى 190 مترا ووحدات «توين هاوس» بمساحة 279 مترا وأسعار تبدأ من 3.9 مليون جنيه للوحدة ، وفيلات «ستاند الون» بمساحات من 460 إلى 530 مترا.



ويقع المشروع على مساحة 200 فدان، ويشتمل على العديد من الخدمات من مسطحات خضراء واسعة، ومركز تجارى عالمى على 90 ألف متر ومدرسة دولية على 20 ألف متر ومسرح غنائى وثقافى على 10 آلاف متر، بالإضافة إلى خدمات متنوعة من ناد رياضى وصحى وحديقة مركزية، وقد حصلت مصر إيطاليا للاستثمار العقارى إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر إيطاليا على أرض المشروع العام الجارى بقيمة 2.06 مليار جنيه، تم سداد 310 ملايين جنيه، منها وسيتم تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات.



ويعد طرح «مصر إيطاليا» الأول للشقق بداخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وقامت شركة آمون للعقارات «بترهوم» بالإعلان فى وقت سابق عن طرح وحدات فيلات بمشروعها «ميد تاون» وتطرح الفيلات عادة بسعر إجمالى للوحدة، ويأتى سعر المتر فى مشروع شركة مصر إيطاليا بمثابة، مؤشر على أن سعر المتر بالعاصمة للشقق لن يقل عن 9000 جنيه «نصف تشطيب» و10 آلاف جنيه بالتشطيب.



ومن المتوقع أن تشهد أسعار تلك الوحدات ارتفاعاً، ولن يقل المتر عن 12 ألف جنيه «نصف تشطيب» خلال 2018 ومع طرح المرحلة الثانية من المشروع، ومشروعات أخرى فى ظل انخفاض سعر المرحلة الأولى من الوحدات دائما بالمشروعات.



وينتظر القطاع طرح وزارة الإسكان المرحلة الأولى، من الحى السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمستوى عالى من الجودة والتشطيب، ولن يقل سعر المتر فيه عن 10 آلاف جنيه بحسب تأكيدات مسئولى هيئة المجتمعات فى وقت سابق لـ«المال».