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طقس الخميس.. معتدل على السواحل مائل للحرارة بباقي الأنحاء
الخميس 19 أكتوبر 2017 08:58 ص
حالة الطقس
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حالة الطقس
المال- خاص
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.
وعن حالة البحر الأبيض المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 21 31
وسط الدلتا 20 31
الإسكندرية 18 27
بلطيم 20 27
مطرح 17 25
السلوم 16 25
سيوة 18 28
بورسعيد 24 27
دمياط 20 27
العريش 16 29
رفح 15 28
الإسماعيلية 19 32
السويس 20 32
رأس سدر 19 31
نخل 11 28
نويبع 23 32
طابا 17 30
كارتين 10 27
الطور 23 29
شرم الشيخ 23 32
الغردقة 22 31
مرسى علم 22 30
الفيوم 18 31
بنى سويف 18 31
المنيا 17 31
أسيوط 17 32
سوهاج 17 32
قنا 17 33
الأقصر 20 34
أسوان 18 33
أبو سمبل 18 34
الوادي الجديد 20 33
شلاتين 20 32
حالة الطقس
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