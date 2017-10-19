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رياضة
إنجاز أوروبي جديد لميسي
الخميس 19 أكتوبر 2017 05:47 ص
ميسي يحتفل بهدفه الأول في فريق إيبار في الدوري الإسباني
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ميسي يحتفل بهدفه الأول في فريق إيبار في الدوري الإسباني
وكالات:
ضرب ليونيل ميسي عصفورين بحجر واحد، عندما قاد فريقه برشلونة الإسباني للفوز 3-1 على أولمبياكوس اليوناني، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، كما سجل هدفه الشخصي رقم 100 في البطولات الأوروبية.
وتألق ميسي على ملعب "كامب نو" في الدقيقة 60، عندما سدد بالتخصص ركلة حرة مباشرة فشل حارس الضيوف في التعامل معها، ليسجل الهدف الثاني للفريق الكتالوني.
وحمل الهدف الرقم 97 لميسي صاحب الـ 30 عاما في دوري أبطال أوروبا، علما أن "البرغوث" الأرجنتيني سبق له تسجيل 3 أهداف في بطولة كأس السوبر الأوروبية.
ويأتي ميسي في المركز الثاني في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا، خلف غريمه اللدود كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الذي هز الشباك في هذه البطولة 109 مرات، فضلا عن هدفين في السوبر الأوروبي.
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