ليث أبو جودة : أحلم أن أصبح مثل كاظم الساهر

ليث أبو جودة

- برامج المواهب مفيدة ولم أحب التعامل مع جمهوري كأني مشهور



حوار– أحمد حمدي



طرح النجم الفلسطيني الشاب ليث أبو جودة أغنيته الجديدة "مية لون" الأيام الماضية، وحققت نسبة استماع جيدة على مختلف الإذاعات المصرية والعربية، ونافست أغنيات لنجوما كبار، ويستعد الفترة القادمة لتقديم أغنية سنجيل جديدة للجمهور، ويفكر في مشروع ألبوم غنائي متكامل أيضا.



يتحدث أبو جودة لـ"المال" عن أغنيته الجديدة، والعلاقة بينه وبين ابن وطنه النجم محمد عساف، ورأيه في برامج المواهب التي انتشرت على الساحة الفنية، وأسباب حبه لصوت النجمة المغربية جنات، والنجوم الذي يتمنى أن يحقق شهرتهم، وكيف يتعامل مع جمهوره في ظل التواجد الطاغي للسوشيال ميديا.



أكد المطرب الفلسطيني الشاب ليث أبو جودة أن علاقته بالمطرب الفلسطيني محمد عساف جيدة، وليس كما يشاع دائما عن أن هناك خلافات بينهما، مؤكدا أن علاقتهما تتميز بالاحترام المتبادل، "ويكفي أنه فنان فلسطيني شرفنا في الوطن العربي".



وأضاف في حواره مع "المال" أن سبب عدم تواجد فنانين ومطربين فلسطينين على الساحة الفنية بقوة هو الأحداث السياسية التي تعيشها فلسطين، بالإضافة لعدم وجود مسابقات وبرامج للمواهب السنين الماضية، لكن الوضع أصبح مختلفا كثيرا السنتين الأخيريتين نظرا لوجود السوشيال ميديا بقوة في الوطن العربي، وانتشار برامج المواهب بدرجة كبيرة.



وأوضح أن الأغنية الفلسطينية مازالت مظلومة نوعا ما بسبب لهجتها الصعبة نوعا على الكثيرين في النطق والغناء بها.



وأشار إلى أنه يحب صوت النجمة المغربية جنات كثيرا وأي أغنية يستمع لها منها يشعر بدفء وحنين وأنه أمام امرأة جميلة، ويحب أغنيتها "استحملني" للغاية لكون فكرتها مميزة ولحنها أيضا وأغنية "واحشني" أيضا.



وكشف أبو جودة أن حفله الأخير الذي أحياه بالساحل الشمالي تعرض فيه لموقف غريب لا ينساه أبدا، حيث بمجرد دخوله منطقة مارينا 5 كان هناك أشخاص يقومون بتوزيع يافطات وبرشور، بصورة الفنان الذي سيغني في الحفل، ثم وجد فتاة تقوم بتوزيع بوستر حفله الغنائي بمارينا وهو في سيارته وحينما شاهدها تقوم بذلك ولم تعرفه ظل يضحك لفترة، ولم يزعجه ذلك أبدا، لافتا إلى أنه لا يعيش حياة النجومية والشهرة مع الناس، وذلك بالرغم أنه محظوظ بحب الكثيرين له.



وتابع أنه يتمنى أن يظل متواضعا مع جمهوره على السوشيال ميديا والتواصل معه دائما وألا يحس بالغرور أبدا، لأنه يشعر أنه هاوى للفن وليس فنانا مشهورا حتى الآن.



وتحدث ليث أبو جودة عن أغينته الجديدة "مية لون"، التي طرحها مؤخرا وتحقيقها لنسبة استماع جيدة في مصر ولبنان على جميع الإذاعات العربية ودبي، ومتنافستها لأغنيات لنجوم كبار، وأنه حتى الآن لم يفكر في تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وتعاون فيها مع شركة سوني بعد فترة طويلة من عدم طرحه لأغنيات جديدة وحققت نجاحا كبيرا بدون أن يتم تصويرها.



وعلى مستوى الحفلات الغنائية يقوم حاليا بالتحضير لأكثر من حفل كبير خارج مصر في أعياد الكريسماس ورأس السنة تحديدا.



وكشف أبو جودة عن رأيه في برامج المواهب التي انتشرت على الساحة الفنية بأنها مفيدة للغاية لأي موهبة جديدة لتعريف الجمهور بها في عالم الفن.



ونوه إلى أنه طلب منه كثيرا أن يتعامل مع الجمهور بنجومية بالبعد عنه نوعا ما كما يفعل نجوما كثيرين لكن لم يستطع فعل ذلك، ولم يحب أن يتعامل مع محبيه بهذه الطريقة.



وتمنى ليث أن يقدم للجمهور ألبوما غنائيا كاملا الفترة القادمة، لكنه يقوم حاليا باختيار كلمات ولحن لتقديم سينجيل جديد وبلون موسيقى وغنائي جديد لأنه حتى الآن لم يغن اللون الرومانسي والعاطفي بدرجة كبيرة.



وقال أبو جودة أيضا إنه يرى نفسه بين بعض الفنانين العرب الشباب مثل ايوان وناصيف زيتون وغيرهما قد حقق شهرة جيدة لكنه يحترم فنهم ونجاحاتهم.



واختتم بأنه يحلم أن يصبح في يوم من الأيام مثل النجوم الكبار مثل كاظم الساهر لأنه يحظى بحب واحترام كل الطبقات الفنية والوسط الفني العربي وسعدت بمقابلته في يوم ما وكذلك تامر حسني وعمرو دياب وغيرهم.