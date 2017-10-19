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طاقة
الكهرباء توزع أكثر من ٢٠ مليون لمبة ليد
الخميس 19 أكتوبر 2017 02:41 ص
لمبات الليد
أخر الأخبار
لمبات الليد
عمر سالم
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أن الوزارة تقوم حاليا بتوزيع حوالى 60 مليون لمبة LED على المستهلكين بالقطاع المنزلى.
وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"المال" أن التوزيع سيكون من خلال الشركات الحكومية والموزعين المحليين من القطاع الخاص، وتم الانتهاء من توزيع أكثر من ٢٠ مليون لمبة حتى الآن.
وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ خطة لاستبدال 3,6 مليون كشاف إنارة، وتم بالفعل الانتهاء من استبدال حوالى 1,3 مليون كشاف.
اللمبات الليد الموفرة
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