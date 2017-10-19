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سيـــاســة
سوريا: سياسة النظام التركي تؤثر على وحدة أراضيه
الخميس 19 أكتوبر 2017 02:37 ص
أردوغان 99999
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أردوغان 99999
وكالات:
حذر نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، من أن السياسة التي يتبعها النظام التركي "ستؤثر لاحقاً على وحدة الأراضي والشعب التركي"، مؤكدا أن هذه السياسة هي المسئولة عن خلق المشاكل في المنطقة.
وجدد المقداد رفض سوريا وإدانتها لتوغل وحدات من الجيش التركي في محافظة إدلب، مؤكدا أن هذا التوغل يشكل عدوانا سافرا على سيادة وسلامة الأراضي السورية وانتهاكا صارخا للقانون والأعراف الدولية، موضحاً أن ما تقوم به تركيا "يتناقض مع التزاماتها في مباحثات أستانا وما تم الاتفاق عليه بعكس ما يدعيه هذا النظام".
وأعرب وزير الخارجية السوري عن إدانة بلاده لأي إجراءات تستهدف وحدة المجتمعات العربية، مجددا "رفض سوريا المطلق للمساس بوحدة أرض وشعب العراق ودعمها الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية بهدف الحفاظ على العراق موحدا وبسط سيادته على كامل أراضيه".
وحذر وزير الخارجية السوري أيضا من أن الاستفتاء الذي أجري في مناطق شمال العراق يخدم مصلحة إسرائيل بالمنطقة، ومن شأنه صرف الانتباه عن الجهد الذي تقوم به حكومتا سوريا والعراق ضد تنظيم داعش الإرهابي في عدد من المناطق.
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