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سيــارات
بالصور .. نيسان إيجيبت تطرح الشكل الجديد من قشقاي رسميا
الخميس 19 أكتوبر 2017 01:49 ص
نيسان قشقاى
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نيسان قشقاى
أحمد عوض
أعلنت شركة نيسان إيجيبت عن القائمة السعرية لطرازات الشكل الجديد من قشقاي، خلال مؤتمر صحفى، عقدة مساء اليوم.
ووفق القائمة السعرية لنيسان، والتي حصلت "المال" عليها؛ فبلغت الفئة الأولى نحو 389 ألف جنيه، فيما تقدر بـ419 ألف للفئة الثانية، ولتبلغ 449 ألف للفئة الأعلى.
وتوقع إيساو سيكيجوتشي، رئيس مجلس شركة نيسان إيجيبت، نمو مبيعات نيسان بالسوق المحلية، بالتزامن مع طرح الشكل الجديد من نيسان قشقاي، منوها بأن حجم مبيعات نيسان العالمية شهد نموا بنسبة 11% خلال فترة الستة أشهر الماضية، بفضل طرح السيارة "قشقاي الجديدة".
وأضاف أن خطط نيسان إيجيبت، ترتكز على ضخ استثمارات جديدة بالسوق، بشبكة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، بهدف تقديم مستوى خدمة أفضل لعملائها.
وأوضح سيكيجوتشي أن نيسان تجدد التزامها أمام عملائها في مصر بتقديم كل ما هو جديد في عالم صناعة السيارات، "حيث إننا فى نيسان نسعى دائمًا إلى تقديم العديد من الطرازات التي تلبي احتياجات ومتطلبات عملائنا، وبالتالي قمنا بتلبية تطلعات عملائنا بالتركيز على تصميم السيارة الجديدة، بالإضافة إلى العديد من المواصفات الخاصة والاستثنائية والتي ترسخ مفهوم المغامرة والإثارة".
وتابع: "تطلق نيسان سيارتها الجديدة بعد فترة وجيزة من طرح السيارة في الأسواق العالمية، وهذا يأتي انعكاسًا لرؤية نيسان تجاه السوق المصرية التي طالما تجدها سوقًا واعدة تضاهي الأسواق العالمية".
وحقق طراز قشقاي العديد من النجاحات خلال السنوات الماضية منذ أن تم إطلاق السيارة عام 2011، حيث وصلت مبيعات السيارة إلى 27,094 وحدة مبيعة على مستوى العالم يوميًّا.
يشار إلى أن الشكل الجديد من نيسان قشقاي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات suv، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، بقوة 117 حصانا، بعزم أقصى للدوران 190 نيوتن متر.
التصميم الخارجى
اعتمدت نيسان في تصميمها على أسلوب "الديناميكية الفائقة"، الذى من خلاله يمكنك رؤية كافة التغييرات الموجودة بالسيارة من أي زاوية رؤية، وتظهر نيسان Qashqai بشكل إنسيابي عصري ذى طابع رياضى جرىء، وهذا نجده فى مقدمة السيارة الجديدة التى تم تحديثها بالكامل مع تصميم الشبكة الأمامية على شكل V-Motion وإضاءة جديدة للمصابيح الأمامية مع مصابيح نهارية LED وممتص صدمات جديد خلفى ومصابيح خلفية LED محدثة، أما الشاسيه، فقد تم تعديله وتقوية مكوناته وزيادة صلابة العمود من أجل المزيد من التوازن للمناورة ومرونة الأداء.
كما أضافت نيسان مزيدًا من المواد العازلة بداخل الأبواب الأمامية وخلف أقواس العجلات الخلفية، إلى جانب تحسين نظام الإغلاق للأبواب الأمامية وزيادة كثافة الزجاج الخلفي للتخفيف من الضوضاء والاهتزازات خلال القيادة على الطرق.
التصميم الداخلي:
يأتي التصميم الداخلي لنيسان Qashqai بمثابة التعريف الحقيقي للرفاهية والفخامة مما يجعلها تنافس في فئة السيارات الفاخرة بكل قوة حيث تأتي بفرش مصنوع من الجلد الناعم الفاخر للمقاعد وخياطة ثلاثية الأبعاد.
وتتمتع السيارة بعجلة قيادة تضاهي نفس التصميم الموجود بالعديد من طرازات نيسان الرائدة مثل الميكرا والـ X-Trail، حيث تأتى Qashqai الجديدة مزودة بالعديد من التجهيزات الداخلية الجديدة مثل التحكم بالصوت، والتحكم في بيانات السيارة، ومثبت سرعة وتحكم بالبلوتوث، وشاشة بقياس 5 بوصة لعرض ملفات الوسائط المتعددة، وفرامل يد كهربائية، وتكييف أوتوماتيك ثنائى التبريد، واضاءة جانبية للكونسول، وستكون هناك مميزات أخرى كإغلاق وفتح النوافذ عبر ضغطة واحدة، مقاعد أمامية جديدة أكثر إراحة، ولوحة تفاعلية جديدة لنظام الترفيه.
تجربة قيادة استثنائية:
تتوافر نيسان قشقاى هذه المرة بقيادة أكثر ديناميكية نابعة من المواصفات الداخلية للسيارة التي تتمثل في محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر يعمل بشاحن توربيني وعدد 16 صبابة بقوة عالية قادرة علي توليد قوة حصانية تبلغ 117 حصان عند 4500 دورة في الدقيقة موصولاً بناقل حركة أوتوماتيكى من نوع Xtronic CVT .
ولراحة وسلامة الركاب تأتي نيسان Qashqai الجديدة بأحدث التقنيات المتطورة من خلال خاصية الرؤية الشاملة لأبعاد السيارة والتي تقدم رؤية بانورامية من خلال 4 كاميرات مما يعطي للسائق تحكما اكثر، كما يوصي باستخدام بوقود 92 وهذا ما يجعلها أقل استهلاكاً وأكثر كفاءة بين فئاتها من السيارات، لمنح مستوي ثبات عال علي الطرقات.
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