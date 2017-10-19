بالصور .. نيسان إيجيبت تطرح الشكل الجديد من قشقاي رسميا

وحقق طراز قشقاي العديد من النجاحات خلال السنوات الماضية منذ أن تم إطلاق السيارة عام 2011، حيث وصلت مبيعات السيارة إلى 27,094 وحدة مبيعة على مستوى العالم يوميًّا.

يشار إلى أن الشكل الجديد من نيسان قشقاي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات suv، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، بقوة 117 حصانا، بعزم أقصى للدوران 190 نيوتن متر.





التصميم الخارجى



اعتمدت نيسان في تصميمها على أسلوب "الديناميكية الفائقة"، الذى من خلاله يمكنك رؤية كافة التغييرات الموجودة بالسيارة من أي زاوية رؤية، وتظهر نيسان Qashqai بشكل إنسيابي عصري ذى طابع رياضى جرىء، وهذا نجده فى مقدمة السيارة الجديدة التى تم تحديثها بالكامل مع تصميم الشبكة الأمامية على شكل V-Motion وإضاءة جديدة للمصابيح الأمامية مع مصابيح نهارية LED وممتص صدمات جديد خلفى ومصابيح خلفية LED محدثة، أما الشاسيه، فقد تم تعديله وتقوية مكوناته وزيادة صلابة العمود من أجل المزيد من التوازن للمناورة ومرونة الأداء.





كما أضافت نيسان مزيدًا من المواد العازلة بداخل الأبواب الأمامية وخلف أقواس العجلات الخلفية، إلى جانب تحسين نظام الإغلاق للأبواب الأمامية وزيادة كثافة الزجاج الخلفي للتخفيف من الضوضاء والاهتزازات خلال القيادة على الطرق.



التصميم الداخلي:



يأتي التصميم الداخلي لنيسان Qashqai بمثابة التعريف الحقيقي للرفاهية والفخامة مما يجعلها تنافس في فئة السيارات الفاخرة بكل قوة حيث تأتي بفرش مصنوع من الجلد الناعم الفاخر للمقاعد وخياطة ثلاثية الأبعاد.

