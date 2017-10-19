رئيس الأمة الكويتي يطرد إسرائيل من الاتحاد البرلماني الدولي

مرزوق علي الغانم

وكالات:



شدد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الأربعاء، على ضرورة طرد الوفد الإسرائيلي من الاتحاد البرلماني الدولي، ليتحقق بذلك أكبر إنجاز سياسي عربي وإسلامي منذ ما يقارب نصف قرن.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن ذلك جاء في تصريح للصحفيين أدلى به الغانم، على هامش مشاركته في الجلسة الختامية لمؤتمر البرلماني الدولي المنعقد في سانت بطرسبرج الروسية، إثر تصديه لادعاءات رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي حيال أوضاع البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.



ووصف الغانم كلمة رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي حيال أوضاع البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية بـ"المستفزة"، مضيفا أن تلك الكلمة أثارت العديد من الوفود البرلمانية وعلى رأسها الوفد الكويتي.



وتابع: "قلت لوفد الكيان الغاصب إن عليه أن يحمل حقائبه ويخرج من القاعة"، مضيفا "ولأنه جبان وبسبب ردة الفعل على مداخلاتنا ومداخلات البرلمانيين الشرفاء، اضطر أن يخرج مذعورا من القاعة".



وأضاف الغانم "أقول لكل من يحاول أن يحبط الهمم ويقلل من العزائم إن المولى عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها.. ونحن وضعنا طرد الكنيست الإسرائيلي من الاتحاد البرلماني الدولي ليكون هدفا لنا ويتحقق أكبر إنجاز سياسي منذ ما يقارب نصف قرن".



وقال إن المرشحة لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي المكسيكية غابريلا كويفاس، والتي دعمت من المجموعة العربية، فازت بالرئاسة، مضيفا أن ثمة اقتراحات ستطرح في المؤتمر المقبل يمكن من خلالها توجيه إنذار أو طرد أي عضو غير مرحب ومرغوب فيه من الاتحاد.

