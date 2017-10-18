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سيـــاســة
وزير الأمن العام بإسرائيل يدعو لتسلح المواطنين
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 10:33 م
جلعاد أردان
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جلعاد أردان
عادل عبدالجواد
قال جلعاد أردان، وزير الأمن العام في إسرائيل، أنه يعتزم تشجيع الإسرائيلين على حمل السلاح من أجل الحفاظ على أمنهم، قائلا: "سنقوم بزيادة عدد الأفراد المرخص لهم بالأسلحة فحكومة فتح الإرهابية وحماس من شأنهما أن تقودنا إلى موجات من التحريض الشديد والهجمات الإرهابية، خاصة فى ظل مناخ الإرهاب والتوتر، مضيفا "سنفعل ذلك لتوفير أمن شخصي أفضل لجميع مواطني إسرائيل"، على حد زعمه.
جاءت كلمات أرادان خلال افتتاح المبنى الجديد لمكتب تراخيص للأسلحة في منطقة "الرملة" الإسرائيلية، وقال حينها إننا بحاجة إلى حمل السلاح بسبب التغيرات التي طرأت على السلطة الفلسطينية.
وأضاف أردان قائلا، إننا نتحدث اليوم عن حكومة إرهابية تابعة للسلطة الفلسطينية حركة فتح وحماس وقد نجد أنفسنا في مواقف أكثر تعقيدا من التحريض ستؤدي إلى مزيد من القرارات الإرهابية.
وتابع: "سنعمل على توسيع عدد المرخص لهم بالأسلحة بحيث يكون العديد منهم مؤهلين وقادرين على القيام بالدفاع عن أنفسهم وسيكونون على استعداد لللتدريب".
ويحمل في إسرئيل ما يقرب من 42،000 شخص أسلحة مرخصة، و210 منظمة مختلفة وأكثر من 34،000 سلاحا ناريا مرخصا.
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