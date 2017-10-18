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ثقافة وفنون
الرقص الحديث ينقل قلعة آلموت إلى أوبرا الإسكندرية
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 10:22 م
الرقص الحديث ينقل قلعة آلموت إلى أوبرا الإسكندرية
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الرقص الحديث ينقل قلعة آلموت إلى أوبرا الإسكندرية
ولاء البري
بعد نجاحه بالقاهرة تنقل فرقة الرقص المسرحى الحديث أحدث عروضها قلعة آلموت لتقدمه لأول مرة بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" لمدة يومين متتاليين فى الثامنة مساء الأحد والاثنين 22، و23 أكتوبر.
العرض تصميم وإخراج مناضل عنتر المدير الفنى للفرقة، ومستلهَم من الأحداث التى جرت لطائفة الإسماعيليين النزاريين وقائدهم الحسن الصباح بعد انشقاقه عن الحكم الفاطمى واتخاذه الحصن المنيع "آلموت" وتعنى "عش النسر" باللغة الفارسية، والذى يقع فى شمال غرب بلاد فارس مقرًّا له، والمهمات الخطيرة التى قاموا بتنفيذها وسميت القتل الارتقائي للتخلص من أعدائهم البارزين، حيث عانت كل القوى المسيطرة على العالم آنذاك من العمليات الجريئة التي استهدفت عددًا من الملوك والأمراء وقادة الجيوش ونتجت عنها أساطير وخرافات شكلت مع الأحداث التاريخية الحقيقية عالمًا دراميًّا ساحرًا كان منها إباحة الزعيم نبات الحشيش كمخدِّر لهم ليوهم أتباعه بامتلاكه مفاتيح الجنة.
يُشار إلى أن فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993، وتعتبر الأولى من نوعها في الوطن العربي، أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية، وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًّا، شاركت في الكثير من المهرجانات العالمية، كما قدّمت عروضها فى معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية، حصلت على جائزة أفضل استعراض فى المهرجان القومى للمسرح عن عرض الفيل الأزرق عام 2015.
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