الرقص الحديث ينقل قلعة آلموت إلى أوبرا الإسكندرية

ولاء البري









بعد نجاحه بالقاهرة تنقل فرقة الرقص المسرحى الحديث أحدث عروضها قلعة آلموت لتقدمه لأول مرة بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" لمدة يومين متتاليين فى الثامنة مساء الأحد والاثنين 22، و23 أكتوبر.





العرض تصميم وإخراج مناضل عنتر المدير الفنى للفرقة، ومستلهَم من الأحداث التى جرت لطائفة الإسماعيليين النزاريين وقائدهم الحسن الصباح بعد انشقاقه عن الحكم الفاطمى واتخاذه الحصن المنيع "آلموت" وتعنى "عش النسر" باللغة الفارسية، والذى يقع فى شمال غرب بلاد فارس مقرًّا له، والمهمات الخطيرة التى قاموا بتنفيذها وسميت القتل الارتقائي للتخلص من أعدائهم البارزين، حيث عانت كل القوى المسيطرة على العالم آنذاك من العمليات الجريئة التي استهدفت عددًا من الملوك والأمراء وقادة الجيوش ونتجت عنها أساطير وخرافات شكلت مع الأحداث التاريخية الحقيقية عالمًا دراميًّا ساحرًا كان منها إباحة الزعيم نبات الحشيش كمخدِّر لهم ليوهم أتباعه بامتلاكه مفاتيح الجنة.



