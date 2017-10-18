اتحاد التأمين يوصى شركاته بإنشاء إدارة للمخاطر المؤسسية

أوصى الاتحاد المصري للتأمين جميع الشركات العاملة في السوق المصري بسرعة تبنّي إنشاء وتفعيل إدارات متخصصة لـ"إدارة المخاطر المؤسسية" ودعمها بكل ما يلزم من خبرات وأدوات ونماذج فنية حديثة؛ من أجل الحفاظ على قوة واستقرار قطاع التأمين المصري، خصوصًا بعدما أثبتت التجارب العملية والأبحاث الحديثة المعنية بدراسة التكلفة والعائد، أن عائد وجود إدارة فاعلة للتعامل مع المخاطر المختلفة يفوق كثيرًا تكلفة تحقق أي من هذه المخاطر.





وأكد الاتحاد، فى بيان له، دعمه لشركات التأمين المصرية في هذا المجال من خلال عقد العديد من الندوات والمؤتمرات، ومن بينها قيام الاتحاد باستضافة الندوة الخاصة بـ(Risk management for insurance companies) خلال هذا الشهر، وكذلك اشتراك الاتحاد فى الندوة التدريبية الخاصة بـ(إدارة المخاطر لتطوير شركتك) والمزمع عقدها أيضًا خلال هذا الشهر، فضلًا عن قيام الاتحاد بالتنسيق مع اتحادات التأمين الإقليمية ودعوة الخبراء العالميين لنقل الخبرات الفنية اللازمة للسوق المصرية، إضافة إلى دعم ومساعدة مسئولي إدارات الخطر بشركات التأمين المصرية للحصول على شهادات دراسية تخصصية في هذه المجال من أعرق المعاهد التعليمية المتخصصة في العالم.





وتكمن أهمية دور "إدارة المخاطر المؤسسية" في شركات التامين المصرية كإدارة مركزية لتكون مسئولة عن تنسيق الجهود في هذا الإطار وصياغة الصورة الكاملة لمستويات المخاطر التي تواجهها شركة التأمين لدعم عملية اتخاذ القرار من قبل الإدارة العليا، وأيضًا تنسيق الجهود للتعامل الرشيد مع هذه الأخطار بما يتفق مع سياسات كل شركة وشهيتها لقبول مخاطر معينة من عدمه.





وفي ظل ما شهدته مصر خلال ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013 من حالة عدم استقرارٍ ألقت بظلالها على جميع القطاعات الاقتصادية، وكان لقطاع التأمين بالطبع النصيب الأكبر في تحمُّل تبعاتها، كذا ما تشهده مصر حاليًّا من عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الاقتصادية بما يشمله ذلك من تغييرات في السياسات المالية والنقدية، وكذا التشريعات والإجراءات التي رغم كونها أساسًا لتصحيح المسار وإطلاق العنان للقدرات الكامنة للاقتصاد المصري على المدى الطويل، فإنه لا يمكن تجاهل ما قد يصاحب ذلك من حالة عدم يقينية لآثاره المتوقعة على قطاع التأمين المصري على المديين القصير والمتوسط.





ولعل القرار الأخير بتبنّي سياسة مرِنة لسعر الصرف وما كان له من تأثير واضح على نتائج الشركات هو مثال لمسناه جميعًا لما يمكن أن تؤدي إليه أحد هذه المخاطر.





هذا بالطبع بخلاف الأخطار الأخرى التي تزايدت وتيرتها أيضًا بشدة في الآونة الأخيرة، مثل تلك المرتبطة بالهجمات الإلكترونية بأنواعها، وما يمكن أن تؤدي إليه من آثار مدمرة على المنظومة المعلوماتية لشركات التأمين.





من هنا يظهر جليًّا أن شركات التأمين بشكل عام معرَّضة للكثير من المخاطر تتنوع من حيث مصادرها وآثارها وطرق التعامل معها، والتي يمكن أن تهدد قدرة هذه الشركات على تحقيق أهدافها المتعلقة بالنمو والربحية أو قد تهدد استمراريتها.





وتشمل على سبيل المثال وبخلاف مخاطر الاكتتاب التقليدية، مخاطر أخرى، منها مخاطر السوق كتذبذب أسعار الصرف ومعدلات الفائدة وأسواق المال، وكذلك مخاطر متعلقة بمعدلات السيولة والوضع المالي لشركة التأمين بشكل عام، ومخاطر المتعلقة بالائتمان والمخاطر القانونية والمتعلقة بالالتزام والمخاطر تتعلق بسوق التأمين وسلوك المنافسين ومخاطر تتعلق بدرجة كفاءة وتأمين نظم المعلومات والمخاطر المتعلقة بدرجة الاستقرار في البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.





وقد أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية مرارًا توجهاتها لتطبيق مفاهيم إدارة الخطر في شركات التأمين المصرية، من خلال العديد من القرارات المتعلقة بدعم نظم الحوكمة والاتجاه لتبنّي أسلوب قياس كفاية رأس المال على أساس الخطر؛ من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار لسوق التأمين المصري وتمشيًا مع المبادئ العالمية في هذا الإطار.