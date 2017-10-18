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جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 13 كجم شعب مرجانية
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 09:50 م
جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 13 كجم شعب مرجانية
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جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 13 كجم شعب مرجانية
مها أبو ودن
أحبط رجال الإدارة الثانية للجمارك بالمبنى الجديد رقم 2 بمطار القاهرة، برئاسة عصام أنور، عطية مدير الجمرك، محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الشعب المرجانية النادرة المحظور تصديرها أو الاتجار فيها أو تداولها عالميًّا.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط السعودية رقم 317 القادمة من المدينة المنورة، اشتبه هشام الورداني في أحد الركاب العرب فطلب منه وضع إحدى الحقائب على جهاز الكشف بأشعة X-RAY بمعرفة محمد زايد، مأمور الكشف بالأشعة، حيث لاحظ وجود أجسام معتمة.
وبفتح الحقيبة تم العثور على 13 كيلوجرامًا من الشعب المرجانية حمراء اللون والنادرة.
وقرر سامى عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 57 لسنة 2017 للراكب واحتجاز المضبوطات؛ للعرض على إدارة الحجر البيطري والحياة البرية.
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