بروتوكول تعاون بين القاهرة السينمائي وDMC

رحاب صبحى

وقّع هشام سليمان، رئيس شبكة dmc، بروتوكول تعاون مع الدكتورة ماجدة واصف، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى؛ لتغطية جميع فعاليات الدورة المقبلة لمهرجان"القاهرة السينمائى"، والتى ستقام فى نوفمبر المقبل، بما يتضمن تنظيم حفلي الافتتاح والختام، وبثهما حصريًّا على شاشة القناة.