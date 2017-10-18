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ثقافة وفنون
بروتوكول تعاون بين القاهرة السينمائي وDMC
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 09:41 م
لوجو dmc
أخر الأخبار
لوجو dmc
رحاب صبحى
وقّع هشام سليمان، رئيس شبكة dmc، بروتوكول تعاون مع الدكتورة ماجدة واصف، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى؛ لتغطية جميع فعاليات الدورة المقبلة لمهرجان"القاهرة السينمائى"، والتى ستقام فى نوفمبر المقبل، بما يتضمن تنظيم حفلي الافتتاح والختام، وبثهما حصريًّا على شاشة القناة.
وصرح سليمان بأن "هذا البروتوكول يأتى فى إطار خطة شبكة
dmc
برعاية وتغطية جميع الفعاليات الفنية فى مصر، خلال الفترة المقبلة، كما أننا سنقدم كل الدعم للمهرجان الذى يعتبر من أهم المهرجانات السينمائية في الوطن العربي".
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