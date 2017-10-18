وزيرة خارجية السويد : تعرضت للتحرش من مسئولين كبار

مارغو والستروم

أ ف ب



كشفت وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم، اليوم، أنها تعرضت لتحرش جنسي "من أعلى مستوى في السياسة"، مع اعلانها الانضمام الى حملة "أنا أيضا" على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت والستروم لوكالة «تي تي» السويدية للأنباء:"أستطيع أن أؤكد أن هذا يحصل على أعلى مستوى في السياسة وقد مررت بهذه التجربة شخصيا".



وأضافت أنها لا تريد التحدث عن ذلك بطريقة شخصية جدا، كما أنها لم تؤكد حادثة وقعت خلال اجتماع لمسؤولين أوروبيين وردت وقائعها في مذكرات احدى الصحفيات.



وأكدت والستروم: "يجب علينا أن نفكر بقوانيننا، وكيف يمكن تغيير السلوك العام، وماذا بإمكاننا أن نفعل بالوسائل التي نمتلكها لوضع حد للتحرش الجنسي".



وجمعت حملة "أنا أيضا" على تويتر وفيسبوك آلاف الشهادات الشخصية لنساء تعرضن للتحرش والإساءات الجنسية بعد الكشف عن تاريخ من هذه التجاوزت للمنتج الهوليوودي هارفي واينستين.